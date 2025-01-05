0min

"سنة تغييرية كبيرة وانتفاضات"... هذا ما ينتظر برج العقرب في عام 2025!

"سنة تغييرية كبيرة وانتفاضات"... هذا ما ينتظر برج العقرب في عام 2025!

كشفت الإعلامية وعالمة الفلك ماغي فرح أن سنة 2025 "ستكون جيدة وواعدة جداً" بالنسبة إلى مواليد برج العقرب.



وأشارت فرح خلال حلولها ضيفة على الـLBCI مع الإعلامي رودولف هلال، أن برج العقرب على موعد مع "سنة تغييرية كبيرة وانتفاضات بالإضافة إلى انتقاله إلى موقع أفضل ودخول حب جديد إلى حياته".



وأضافت فرح: "سيشعر برج العقرب أن الحظ سيكون حليفه خلال العام 2025".