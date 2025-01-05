"سنة التغيير"... إليكم توقعات ماغي فرح لبرج العذراء لعام 2025!

"سنة التغيير"... إليكم توقعات ماغي فرح لبرج العذراء لعام 2025!

توقّعت الإعلامية وعالمة الفلك ماغي فرح لبرج العذراء أن "يبدأ عام 2025 بهدوء قبل أن ينطلق بقوّة وتحديداً في شهر أيار".



ونصحت فرح خلال حلولها ضيفة على الـLBCI مع الإعلامي رودولف هلال، برج العذراء بالانتباه أكثر خلال النصف الأول من العام 2025 وعدم إظهار قدراته ومواهبه بشكل كبير".



وتابعت فرح: "سيستطيع برج العذراء تثبيت نفسه مع بداية شهر أيار"، مضيفةً أن التغييرسيطال أيضاً الحياة العاطفية لمواليد هذا البرج خلال العام 2025.