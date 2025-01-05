ما هي توقعات ماغي فرح لبرج السرطان في عام 2025؟

ما هي توقعات ماغي فرح لبرج السرطان في عام 2025؟

توقّعت الإعلامية وعالمة الفلك ماغي فرح لبرج السرطان أن "ينتقل خلال العام 2025 إلى درس جديد وفكرة جديدة بالإضافة إلى تفكيره بإجراء تطوير معيّن بعد الجمود الذي عانى منه خلال السنوات الماضية".



وقالت فرح خلال حلولها ضيفة على الـLBCI مع الإعلامي رودولف هلال، إن برج السرطان سيطلق فكرة جديدة أو يحصل على فكرة في العام 2025 تساعده على كسب المزيد من الأموال والوصول إلى مواقع ومناصب جديدة".