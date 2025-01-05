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مخاطر اقتصادية مرتقبة وتغييرات ديموغرافية تقلب الموازين... هذا ما ينتظر لبنان والعالم خلال العام 2025!

مخاطر اقتصادية مرتقبة وتغييرات ديموغرافية تقلب الموازين... هذا ما ينتظر لبنان والعالم خلال العام 2025!





وكشفت فرح خلال حلولها ضيفة على الـLBCI مع الإعلامي رودولف هلال، أن "الصيف يحمل حرب عالمية كبيرة على جميع المستويات بحال عدم توفر الحلول للمشاكل والعوائق قبل شهر حزيران".



وحول إمكانية وجود حرب جديدة بين لبنان واسرائيل، قالت فرح إن "الوضع متأرجح حتى أواخر شهر كانون الثاني فلكياً وبالتالي هذه الفترة غير جيدة".



ولفتت فرح إلى أن سوريا حالياً أمام مرحلة جديدة، معبرةً عن خوفها في الوقت نفسه على مصر.



وأشارت فرح إلى إمكانية حدوث انقلابات وحروب أو حتى تغييرات ديموغرافية في العديد من البلدان حول العالم، مضيفةً في هذا السياق أن "العالم قد يشهد خلال العام 2025 نهاية الحرب الروسية – الأوكرانية ".



وتحدثت فرح أيضاً عن المخاطر الاقتصادية التي قد يشهدها العالم خلال العام 2025، مشيرةً إلى إمكانية تغيير بعض العملات أو ظهور عملات جديدة.



كما توقعت فرح إمكانية تنفيذ عمليات اغتيال جديدة في لبنان، مشيرةً إلى حصول خلافات سياسية أو اشتباكات قد تؤدي إلى ذلك.



لمشاهدة الحلقة كاملة،











توقّعت الإعلامية وعالمة الفلك ماغي فرح أن تكون سنة 2025 "ثورية وانقلابية"، مؤكدةً أنها "صاخبة وحاسمة".وكشفت فرح خلال حلولها ضيفة على الـLBCI مع الإعلامي رودولف هلال، أن "الصيف يحمل حرب عالمية كبيرة على جميع المستويات بحال عدم توفر الحلول للمشاكل والعوائق قبل شهر حزيران".وحول إمكانية وجود حرب جديدة بين لبنان واسرائيل، قالت فرح إن "الوضع متأرجح حتى أواخر شهر كانون الثاني فلكياً وبالتالي هذه الفترة غير جيدة".ولفتت فرح إلى أن سوريا حالياً أمام مرحلة جديدة، معبرةً عن خوفها في الوقت نفسه على مصر.وأشارت فرح إلى إمكانية حدوث انقلابات وحروب أو حتى تغييرات ديموغرافية في العديد من البلدان حول العالم، مضيفةً في هذا السياق أن "العالم قد يشهد خلال العام 2025 نهاية الحرب الروسية – الأوكرانية ".وتحدثت فرح أيضاً عن المخاطر الاقتصادية التي قد يشهدها العالم خلال العام 2025، مشيرةً إلى إمكانية تغيير بعض العملات أو ظهور عملات جديدة.كما توقعت فرح إمكانية تنفيذ عمليات اغتيال جديدة في لبنان، مشيرةً إلى حصول خلافات سياسية أو اشتباكات قد تؤدي إلى ذلك.لمشاهدة الحلقة كاملة، اضغطوا هنا