هل وقعتم ضحية "الفجوة" على أوتستراد الفيدار؟ هذا ما أوضحه المهندس علي حب الله (فيديو)

استضافت الإعلامية بيرلا نجار في برنامجها الاجتماعي عبر شاشة LBCI المدير العام للطرق والمباني في وزارة الأشغال العامة والنقل، المهندس علي حب الله، حيث ناقش قضية الفجوة الموجودة على طريق الفيدار في منطقة نهر ابراهيم على الاتوستراد المؤدي إلى قضاء الشمال.

وأوضح حب الله أن الفجوة، التي تشكل خطرًا كبيرًا على السائقين على خطي الغرب والشرق من الأوتوستراد، موجودة منذ أكثر من شهر. وأشار إلى أنها تتسبب في أضرار كبيرة لدواليب السيارات وتعرض حياة الناس للخطر.

وأضاف أن الوزارة تعمل على خطة لتحسين الوضع ومعالجة المشكلة بشكل نهائي في أقرب وقت ممكن.

شاهدوا الفيديو أدناه للاطلاع على تفاصيل حديث المهندس علي حب الله حول هذا الموضوع المهم.