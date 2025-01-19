الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
11
o
الجنوب
17
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
11
o
الجنوب
17
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"أقول لابني: جدك رئيس جمهورية ورح يعمل بلد"... خليل جوزاف عون: كرة السلة شغفي وهذه الحادثة غيرت حياتي
اخبار البرامج
2025-01-19 | 15:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
"أقول لابني: جدك رئيس جمهورية ورح يعمل بلد"... خليل جوزاف عون: كرة السلة شغفي وهذه الحادثة غيرت حياتي
أكد لاعب كرة السلة وكابتن فريق الانترانيك خليل جوزاف عون أن الناس وضعوا آمالهم بوالده الرئيس جوزاف عون "لأنهم رأوا ما فعله في قيادة الجيش".
وخلال حلوله ضيفا في برنامج "أرض الواقع" مع الاعلامي رودولف هلال عبر شاشة الـLBCI، أشار خليل عون الى أن "اللبنانيين عاشوا فترة مليئة باليأس وكان أملهم في أن يأتي رئيسا للجمهورية بمواصفات جوزاف عون".
وتحدث عن الصفات التي يتمتع بها والده، قائلا: "قلبه طيب، حنون وعلى مسافة واحدة من الجميع ومتواضع... فخامة الرئيس تربى في عائلة متواضعة و"صعد السلم درجة درجة" حتى وصل الى هذا المكان، وبصلوات ودعوات السيدة الأولى حقق نجاحه".
وأوضح خليل عون أن "تربيت كما تربى أبي بتواضع وعلى مبدأ أن كل الأمور التي تريدها يجب أن تتعب لتحصل عليها".
وأضاف: "والدتي لعبت دور الأم والأب خلال غياب أبي، وكانت تعمل على ألا نشعر بالفراغ وأن نشعر دائما بوجوده"، مشيرا الى أن "فكرت بالالتحاق بالجيش لكن كرة السلة أخذت وقتي بالاضافة الى الدراسة".
وقال خليل عون: "مسؤولية والدي كبيرة والمسؤولية الموضوعة على عاتقنا للوقوف الى جانبه كبيرة أيضا".
وعن والده رئيس الجمهورية، قال: "هدفه الأول كان الأمن والأمان في البلد وهو قريب من الجميع ومد يده للجميع"، معتبرا أنه "اذا لن يقف الجميع يدا واحدة معه فلن نتمكن من اعادة اعمار البلد، ولبنان فوق كل الاعتبارات والشعب اللبناني يمكن أن يتوحد ".
وأشار خليل عون الى أن "لم أتخيل يوما أن يكون أبي رئيس جمهورية لبنان، ونحن نعلم أنه على قدر المسؤولية، وأخاف على والدي بالطبع، وبعض الأشخاص لا تتمنى الخير للانسان الناجح".
أما عن السيدة الأولى فقال: "والدتي مؤمنة جدا وهذه نعمة، وصلواتها تحمي منزلنا كما تحمي والدي".
وأوضح خليل عون أنه يريد أن يكون جوزاف ابنه "انسانا صالحا، متواضعا وأن يحترم الآخر وأن يكمل علمه، وله بعد ذلك حرية الاختيار في حياته، وكنت أقول له: كون فخور انو جدك كان قائد جيش وعمل جيش، واليوم أقول له جدك رئيس جمهورية ورح يعمل بلد... وفي المستقبل سأقول له: جدك بطل عسكري ويحب وطنه وشعبه، أعاد لبنان الى العالمية وأعاد الاستثمارات الى البلد وحافظ على الأمن والأمان".
ورأى خليل عون أن "الجنوب يعود عندما تعود الثقة للبنان"، متابعا: "لا تعني لي السياسة وأنا مسالم وصبور".
وتحدث عن حادثة غيرت حياته ونظرته للحياة، وروى: "كان عمري حوالي الـ14 سنة، كنت أتمرن واستعرت حذاء صديقي وكان ضيقا على رجلي، فتسبب لي بجرح وأهملت الأمر... وأصبت بالتهاب وتسبب ذلك ببكتيريا بجسمي، وكان من الصعب على الأطباء أن يشخصوا حالتي، وأمضيت 3 أشهر في المستشفى للخضوع للعلاج، وعندما خرجت من المستشفى قيل لي انني لن أمشي بطريقة سليمة... وأبي ترك كل شيء ووقف الى جانبي".
وشدد خليل عون على أن " في ملعب كرة السلة أنا لاعب وهناك قوانين يجب أن نطبقها وأنا أتبع القانون، وكرة السلة هي شغفي، وانشغالاتي هي مع عائلتي وفي كرة السلة، وظروف الحياة تجبرك أن تعمل في وظائف عدة وأنا في النهاية مواطن لبناني".
وأضاف: "أبي اشترى لي أول سيارة وقال لي انطلق، وكان الى جانبي ودفعني الى الأمام ولكنني منذ ذلك الوقت تحملت مسؤولياتي بنفسي".
وفي سياق آخر، أشار الى أن "لست ضمن فريق عمل والدي، واذا احتاج إلي سأكون الى جانبه... واللبناني معروف بكرمه ومحبته للناس، والعائلة وحسن الضيافة يميزانه في الخارج".
كما رأى خليل عون أن "المغترب يريد أن يعود الى بلد فيه استثمارات وفرص عمل ليضع خبراته في بلده، وهو بحاجة لانتعاش الدورة الاقتصادية، ومع انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة سينطلق البلد بإذن الله"، مؤكدا أن "ودائع الناس حقهم وأتمنى أن يتمكنوا من استعادة أموالهم".
وتابع: " الظروف الاقتصادية التي مرت على لبنان دفعت بالرياضيين للخروج من البلد لتأمين أنفسهم".
واعتبر أن "لبنان لا ينكسر رغم كل الظروف، والأمل يعطينا الحب للحياة وعلينا رمي كل الأمور السلبية خلفنا".
وأوضح خليل جوزاف عون أن "لدى والدي ملء الثقة بأن كل مركز في الحكومة سيمتلئ بشخص على قدر المسؤولية المكلف بها"، متابعا: "أهلي في مركزهم الحالي لا يريدون شيئا لأنفسهم بل يريدون أن تعود الحياة الى لبنان، ولأن هذا هدفهم فستتحقق وعودهم".
***لمشاهدة الحلقة الكاملة
اضغط هنا
أخبار لبنان
آخر الأخبار
اخبار البرامج
رياضة
لابني:
جمهورية
بلد"...
جوزاف
السلة
الحادثة
حياتي
"الضاحية أنا دمرتها براسي"... محمد الدايخ في أرض الواقع: تصريحات ناريّة حول الزملاء والدين والسياسة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:23
مصادر سياسية لـ"الجمهورية": هناك حرص لدى الرئيس المكلّف و"الثنائي" على التوافق في أقصر وقت ممكن
صحف اليوم
00:23
مصادر سياسية لـ"الجمهورية": هناك حرص لدى الرئيس المكلّف و"الثنائي" على التوافق في أقصر وقت ممكن
0
آخر الأخبار
2025-01-15
أديب عبد المسيح للـLBCI: نحن نريد أن يكون الشريك الشيعي موجودا في الحكومة ومشاركا في العمل السياسي ورئيس الجمهورية السيادي يحفظ العيش المشترك وسيسهر على تطبيق الدستور وهو ضمانة أساسية ويلعب دوراً وراء الكواليس لطمأنة ثنائي "أمل" و"حزب الله"
آخر الأخبار
2025-01-15
أديب عبد المسيح للـLBCI: نحن نريد أن يكون الشريك الشيعي موجودا في الحكومة ومشاركا في العمل السياسي ورئيس الجمهورية السيادي يحفظ العيش المشترك وسيسهر على تطبيق الدستور وهو ضمانة أساسية ويلعب دوراً وراء الكواليس لطمأنة ثنائي "أمل" و"حزب الله"
0
صحف اليوم
2025-01-14
أوساط نيابية لـ"الجمهورية": الرئيس المكلّف سيحاول اختصار الوقت والإسراع في تشكيل الحكومة
صحف اليوم
2025-01-14
أوساط نيابية لـ"الجمهورية": الرئيس المكلّف سيحاول اختصار الوقت والإسراع في تشكيل الحكومة
0
آخر الأخبار
2025-01-13
سامي الجميل لـ "عشرين 30": لتسهيل مهمة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وسنعطي رأينا خلال الاستشارات واللقاءات لأن لبنان بحاجة للنهوض
آخر الأخبار
2025-01-13
سامي الجميل لـ "عشرين 30": لتسهيل مهمة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وسنعطي رأينا خلال الاستشارات واللقاءات لأن لبنان بحاجة للنهوض
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
2025-01-12
"الضاحية أنا دمرتها براسي"... محمد الدايخ في أرض الواقع: تصريحات ناريّة حول الزملاء والدين والسياسة
اخبار البرامج
2025-01-12
"الضاحية أنا دمرتها براسي"... محمد الدايخ في أرض الواقع: تصريحات ناريّة حول الزملاء والدين والسياسة
0
اخبار البرامج
2025-01-06
هل وقعتم ضحية "الفجوة" على أوتستراد الفيدار؟ هذا ما أوضحه المهندس علي حب الله (فيديو)
اخبار البرامج
2025-01-06
هل وقعتم ضحية "الفجوة" على أوتستراد الفيدار؟ هذا ما أوضحه المهندس علي حب الله (فيديو)
0
اخبار البرامج
2025-01-05
مخاطر اقتصادية مرتقبة وتغييرات ديموغرافية تقلب الموازين... هذا ما ينتظر لبنان والعالم خلال العام 2025!
اخبار البرامج
2025-01-05
مخاطر اقتصادية مرتقبة وتغييرات ديموغرافية تقلب الموازين... هذا ما ينتظر لبنان والعالم خلال العام 2025!
0
اخبار البرامج
2025-01-05
سنة ثورية تبدأ بمعاكسات وتتبدل الأمور ابتداء من هذا الشهر... هذا ما قالته ماغي فرح لبرج الحوت لسنة 2025
اخبار البرامج
2025-01-05
سنة ثورية تبدأ بمعاكسات وتتبدل الأمور ابتداء من هذا الشهر... هذا ما قالته ماغي فرح لبرج الحوت لسنة 2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-12-21
مسيرته مليئة بالأعمال الناجحة.... من هو الفائز بجائزة أفضل ممثل لبناني دور أول في موريكس دور 2024؟
فنّ
2024-12-21
مسيرته مليئة بالأعمال الناجحة.... من هو الفائز بجائزة أفضل ممثل لبناني دور أول في موريكس دور 2024؟
0
فنّ
12:26
ألكسندر علوم يعايد زوجته رحمة رياض بطريقة مميزة: فخور جدًا بكِ وبإني حظيت بإنسانة رائعة مثلك! (فيديو)
فنّ
12:26
ألكسندر علوم يعايد زوجته رحمة رياض بطريقة مميزة: فخور جدًا بكِ وبإني حظيت بإنسانة رائعة مثلك! (فيديو)
0
منوعات
2025-01-14
كاني ويست يضرب من جديد... نشر صورة صادمة لزوجته ثم حذفها: "لم تترك تقريباً شيئاً للخيال"! (صورة)
منوعات
2025-01-14
كاني ويست يضرب من جديد... نشر صورة صادمة لزوجته ثم حذفها: "لم تترك تقريباً شيئاً للخيال"! (صورة)
0
صحة وتغذية
2025-01-01
في فرنسا... إقبال متزايد على المشروبات غير الكحولية
صحة وتغذية
2025-01-01
في فرنسا... إقبال متزايد على المشروبات غير الكحولية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:11
أسباب تأخر اسرائيل في تحرير الأسرى الفلسطينيين...
أخبار دولية
03:11
أسباب تأخر اسرائيل في تحرير الأسرى الفلسطينيين...
0
أخبار دولية
16:24
آخر تفاصيل عملية تبادل الأسرى..
أخبار دولية
16:24
آخر تفاصيل عملية تبادل الأسرى..
0
أخبار دولية
13:38
اللحظة الحاسمة تيك توك يتوقف في أميركا وملايين المستخدمين في حالة صدمة
أخبار دولية
13:38
اللحظة الحاسمة تيك توك يتوقف في أميركا وملايين المستخدمين في حالة صدمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
نمو الناتج المحلي الاجمالي في لبنان ضرورة للإصلاح الاقتصادي
تقارير نشرة الاخبار
13:35
نمو الناتج المحلي الاجمالي في لبنان ضرورة للإصلاح الاقتصادي
0
أمن وقضاء
13:32
مخابرات الجيش تضبط 50 مليون حبة كابتاغون ..والتاجران من الاخطر في الشرق الاوسط
أمن وقضاء
13:32
مخابرات الجيش تضبط 50 مليون حبة كابتاغون ..والتاجران من الاخطر في الشرق الاوسط
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الضغوطات المتبادلة بين حركة حماس وإسرائيل تستمر حتى بعد سريان وقف النار
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الضغوطات المتبادلة بين حركة حماس وإسرائيل تستمر حتى بعد سريان وقف النار
0
أخبار دولية
13:29
إنطلاق المرحلة الأولى من تبادل الأسرى بين حماس واسرائيل .. واليوم الأول: ٣ أسيرات إسرائيليات مقابل ٩٠ فلسطينيًا
أخبار دولية
13:29
إنطلاق المرحلة الأولى من تبادل الأسرى بين حماس واسرائيل .. واليوم الأول: ٣ أسيرات إسرائيليات مقابل ٩٠ فلسطينيًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
آخر تفاصيل عملية التبادل بين حماس واسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:27
آخر تفاصيل عملية التبادل بين حماس واسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الفرحة في غزة في أول يوم من الهدنة... والدمار سيد المشهد
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الفرحة في غزة في أول يوم من الهدنة... والدمار سيد المشهد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اخبار البرامج
15:48
"أقول لابني: جدك رئيس جمهورية ورح يعمل بلد"... خليل جوزاف عون: كرة السلة شغفي وهذه الحادثة غيرت حياتي
اخبار البرامج
15:48
"أقول لابني: جدك رئيس جمهورية ورح يعمل بلد"... خليل جوزاف عون: كرة السلة شغفي وهذه الحادثة غيرت حياتي
2
أمن وقضاء
13:32
مخابرات الجيش تضبط 50 مليون حبة كابتاغون ..والتاجران من الاخطر في الشرق الاوسط
أمن وقضاء
13:32
مخابرات الجيش تضبط 50 مليون حبة كابتاغون ..والتاجران من الاخطر في الشرق الاوسط
3
آخر الأخبار
10:09
بدء تسليم الأسيرات الثلاث بغزة (صور)
آخر الأخبار
10:09
بدء تسليم الأسيرات الثلاث بغزة (صور)
4
فنّ
07:10
"اذا فيكي تكوني Special لي تكوني عادي"... "لوك" مميز لباميلا الكيك في Joy Awards: لهذا السبب أخفي شعري!
فنّ
07:10
"اذا فيكي تكوني Special لي تكوني عادي"... "لوك" مميز لباميلا الكيك في Joy Awards: لهذا السبب أخفي شعري!
5
آخر الأخبار
15:52
المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي تنعى اللواء المتقاعد عثمان عثمان المدير العامّ لقوى الأمن الداخلي سابقًا
آخر الأخبار
15:52
المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي تنعى اللواء المتقاعد عثمان عثمان المدير العامّ لقوى الأمن الداخلي سابقًا
6
أخبار لبنان
12:05
آخر التطورات الحكومية...حقيبة المالية حُسمت
أخبار لبنان
12:05
آخر التطورات الحكومية...حقيبة المالية حُسمت
7
أمن وقضاء
11:34
اليكم تفاصيل الاشتباكات عند الحدود اللبنانية السورية من جهة بلدة القصر...
أمن وقضاء
11:34
اليكم تفاصيل الاشتباكات عند الحدود اللبنانية السورية من جهة بلدة القصر...
8
خبر عاجل
10:59
بايدن: مرحلة واعدة في لبنان بعد إضعاف قدرات حزب الله وسوريا ولبنان في مسار أفضل بعد الإطاحة بأذرع إيران كما أصبحت إيران في أضعف حالاتها منذ عقود وسوريا أصبحت بدون الأسد
خبر عاجل
10:59
بايدن: مرحلة واعدة في لبنان بعد إضعاف قدرات حزب الله وسوريا ولبنان في مسار أفضل بعد الإطاحة بأذرع إيران كما أصبحت إيران في أضعف حالاتها منذ عقود وسوريا أصبحت بدون الأسد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More