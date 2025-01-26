مهى بيرقدار عن أغنية ابنها يوسف الخال الجديدة: "فعلا كل شي تغير... وهذا مصدر كلماتها"

تناولت حلقة هذا الأسبوع من برنامج "أرض الواقع"، الذي يقدمه الإعلامي رودولف هلال عبر شاشة الـLBCI، مواضيع متنوعة بين السياسة والفن، وكان النجم اللبناني يوسف الخال ضيف الحلقة ليل الأحد.

خلال اللقاء، جرى اتصال هاتفي مع والدة يوسف، الكاتبة مها بيرقدار، التي تحدثت عن أغنيته الوطنية الجديدة "كل شي تغير"، والتي كتبت كلماتها بنفسها.

وفي مداخلتها، صرحت بيرقدار قائلة: "فعلاً، كل شيء تغيّر، والأغنية تحمل في طياتها رقّة وبساطة، خالية من أي تعقيدات. الأحداث التي عايشتها في الفترة الأخيرة تركت أثرًا عميقًا في داخلي، وهذا الإحساس انعكس في الكلمات. أعتبر هذا العمل خطوة جديدة للأمام".

وأضافت: "الحمد لله، اليوم لدينا رئيس جمهورية، مجلس وزراء، وكل المعطيات التي تجعلنا نبتعد عن الوقوف على الهامش".

الأغنية لاقت صدى إيجابيًا لدى الجمهور، خاصة أنها تعكس نبض الواقع في ظل المتغيرات السياسية والاجتماعية الراهنة.