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كيف علّق يوسف الخال على آراء إليسا ومعين شريف السياسية؟ (فيديو)

اخبار البرامج
2025-01-26 | 16:22
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كيف علّق يوسف الخال على آراء إليسا ومعين شريف السياسية؟ (فيديو)
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كيف علّق يوسف الخال على آراء إليسا ومعين شريف السياسية؟ (فيديو)

استضاف الإعلامي رودولف هلال النجم اللبناني يوسف الخال في حلقة ليل الأحد من برنامجه "أرض الواقع" عبر شاشة الـLBCI، حيث تناول الحوار أبرز المواضيع المتعلقة بالوضع الراهن في لبنان، بما في ذلك التغيرات السياسية وتأثيرها على مختلف شرائح المجتمع، بما فيها النجوم والفنانين.

خلال اللقاء، علّق يوسف الخال على مشاركة بعض الفنانين اللبنانيين آرائهم السياسية، مثل رودني حداد، يوسف حداد، إليسا، ومعين شريف، موضحًا موقفه من هذا الموضوع المثير للجدل.

وقال الخال: "كنت أرفض تدخل الفنانين بالسياسة، لكنني اليوم أؤمن بحق كل شخص في التعبير على طريقته. ومع ذلك، أدعو للوصول إلى حلّ أوسط يجمع بين الجميع."

وفي حديثه عن احتمالية النزاعات، صرّح بوضوح: "أنا ضدّ الحرب بالتأكيد، لكن إذا كانت الحرب أمرًا لا مفر منه، فأنا مع حرب كبيرة تحسم الأمور أو مع الصمت التام إلى الأبد."

كما شدد على أهمية عودة النازحين السوريين إلى بيوتهم وذلك بعد أكثر من 10 سنوات على مكوثهم في لبنان.

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رودني حداد

يوسف حداد.

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