بعد المشهد المؤثر في أغنية "كل شي تغير"... يوسف الخال: "أنا ببكي 10 مرات باليوم"

تحدث النجم اللبناني يوسف الخال عن أغنيته الوطنية الجديدة "كل شي تغيّر"، التي حملت كلماتها توقيع الكاتبة مها بيرقدار، فيما تولى إخراج الفيديو كليب المخرج شارل شلالا.

وفي مداخلة حول الكليب، أعرب شلالا خلال حلقة "أرض الواقع" مع الإعلامي رودولف هلال عن تفاؤله بالعهد الجديد في لبنان، قائلًا: "أنا لا أحب التبعية، وبالنسبة لي متفائل بالعهد الجديد. من المهم أن يتمسك الإنسان بشخصيته ولا يكون تابعًا. الكليب يعكس شخصية اللبناني، فهو يبكي أحيانًا ويضحك أحيانًا أخرى".

وعلّق شلالا أيضًا على المشاهد المؤثرة التي ظهر فيها يوسف وهو يبكي، مشيرًا إلى أن كلمات الأغنية العميقة التي كتبتها مها بيرقدار تتطلب إنتاجًا كبيرًا يعكس قيمتها.

من جهته، عبّر يوسف عن حساسيته تجاه الأمور اليومية، قائلًا: "أنا ببكي كتير... يمكن 10 مرات بالنهار. الدراما والمواقف الإنسانية تبكيني."

وللمرة الأولى، قدم يوسف الخال أداءً حيًا ومباشرًا للأغنية في الاستوديو، مختتمًا الحلقة بمشاعر وطنية مؤثرة.