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"البلد بدو ثورة"...وزير الطاقة وليد فياض يلبّي دعوة "أرض الواقع": وزارة السعادة غير مناسبة لي وهذه رسالتي للوزير المقبل!

اخبار البرامج
2025-02-02 | 16:22
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&quot;البلد بدو ثورة&quot;...وزير الطاقة وليد فياض يلبّي دعوة &quot;أرض الواقع&quot;: وزارة السعادة غير مناسبة لي وهذه رسالتي للوزير المقبل!
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"البلد بدو ثورة"...وزير الطاقة وليد فياض يلبّي دعوة "أرض الواقع": وزارة السعادة غير مناسبة لي وهذه رسالتي للوزير المقبل!

استضاف الإعلامي رودولف هلال في هذه الحلقة من برنامج "أرض الواقع" الذي يعرض عبر شاشة الـLBCI، وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فياض للحديث عن مسيرته كوزير للطاقة بالإضافة إلى مواضيع تتعلق بحياته الشخصية والعائلية.

وأكد فياض أنه "لم يأت إلى الوزارة بطريقة استفزازية" وأثبت لللبنانيين أنه انسان ويتصرف بطريقة تشبههم.

ومن جهة أخرى، لفت فياض إلى أن نجاحه هو "مدى قربه من الناس من جهة وتقديرهم للجهد الذي قام به"، مؤكداً أنه يشعر بحبهم له.

وحول أهدافه من الانخراط في الشأن العام، أكد فياض أنه "يرغب بترك أثر ايجابي لدى الناس بالإضافة إلى ذكر اسمه في التاريخ لمساعدته الناس باخلاص وجهد".

أما عن الشهرة، فقال فياض إن "الشهرة ليست لي، أما الشهرة التي اكتسبتها من خلال عملي في الشأن العام فأعتز بها".

وعن ترشيحه لمنصب وزير السعادة، أشار فياض إلى أن وزارة السعادة ليست مناسبة له اذا وجدت في لبنان بسبب المشاكل على البنية الأساسية.

وعن تعرضه للاعتداء بالضرب من قبل أحد الأشخاص، علّق فياض بالقول: "أثبت للشعب أن هذه التصرفات والأعمال غير لائقة وهو الأمر الذي ساهم في تقليل حصولها مرة أخرى".

ووجه فياض أيضاً رسالة إلى الشخص الذي اعتدى عليه قائلاً: "اعماله تخريبية فقط ولم يعتذر مني حتى والبلد بدو ثورة".

وأبدى فياض خلال الحلقة رأيه ببعض النواب والشخصيات السياسية في لبنان، أبرزهم النائبة بولا يعقوبيان معتبراً أنها "غير صادقة" بالإضافة إلى النائب جبران باسيل الذي اعتبر أنه "تسّرع عندما وعد الشعب اللبناني بالكهرباء 24/24".

وحول علاقته برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قال فياض: "تربطنا علاقة جيدة على المستوى الشخصي إلا أن  هناك خلاف على المستوى السياسي حول آلية اصدار القرار والمراسيم بالإضافة إلى خلافه مع الفريق العوني الذي أثر على علاقتنا".

ووجه فياض رسالة إلى وزير الطاقة المقبل داعياً إياه إلى الالتزام بالمسار الإصلاحي في مختلف الملفات من الكهرباء وصولاً إلى النفط والغاز.

وكشف فياض في سياق الحلقة أنه استثمر وزوجته خلال فترة تقنين الكهرباء في لبنان في الطاقة الشمسية كسائر اللبنانيين بالإضافة إلى أنه اضطر إلى الاستحمام في الوزارة بسبب هذا الأمر.

وحول رمزية تناوله الـPopCorn خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في التاسع من كانون الثاني الفائت، قال فياض: "رمزية هذا الأمر أنني كنتُ بمثابة مشاهد فقط هذه المرة".
 
***لمشاهدة الحلقة كاملة اضغطوا هنا

 

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