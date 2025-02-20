بعد نجاحه الكبير في "زهرة الثالوث"... أكين أكينوزو يطل على جمهوره في مسلسل "لعبة قدري" عبر الـLBCI وهذه التفاصيل!

تعرض المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال LBCI للمرة الأولى في لبنان، المسلسل التركي المدبلج "لعبة قدري" ابتداءً من الثلاثاء 25 شباط بعد النجاح الكبير الذي حققه في تركيا والعالم العربي بسبب قصته المميزة وأحداثه المتسارعة والمشوّقة.



ومن خلال هذا العمل المميز، يعود النجم التركي أكين أكينوزو، بطل مسلسل "زهرة الثالوث" الذي عرض أيضاً عبر الـLBCI، ليطل على جمهوره اللبناني بدور جديد يتميز بأداء متقن.



ويلعب أكينوزو في هذا العمل دور جمال الذي هجر زوجته آسيا (أويكو كارايل) وعائلته بسبب الظروف المعيشية الصعبة وقرر بدء حياة جديدة مع سيدة ثرية تدعى هيلين (ميريك أرال).



ويتميز مسلسل "لعبة قدري" بطولة أكين أكينوزو، وأويكو كارايل، وميريك أرال وسارب شاكر بقصته الدرامية المشوقة ويسلط الضوء في الوقت نفسه على النساء في المجتمع وقدرتهنّ على مواجهة المصاعب والتحديات.



وتدور قصة مسلسل "لعبة قدري" حول آسيا (أويكو كارايل) التي تقرر الهروب برفقة طفليها بعد تعرضهم لحادث مرعب بالتزامن مع دخول رجل يدعى ماهر (سارب شاكر) إلى حياتها لدعمها ومساندتها.