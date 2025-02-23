"أكرم من مين" يعود بموسم قوي... ووسام حنا يكشف التفاصيل! (فيديو)

كشف النجم اللبناني وسام حنا عبر برنامج "أرض الواقع" مع الإعلامي رودولف هلال عن اليوم الأول لافتتاح الموسم الثاني من "أكرم من مين"، برنامج الجوائز الرمضاني الّذي أشعل التلفزيون خلال العام الفائت.

وأعلن وسام حنا أن يوم الجمعة 28 شباط سيكون حاضراً في الفوروم دو بيروت، داعياً محبيه للانضمام إليه، ومتوعداً بتطورات ضخمة هذه السنة.

ويُذكر أن السبت 1 آذار هو اليوم الأول من شهر رمضان الفضيل لعام 2025.