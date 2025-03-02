زاهي وهبي: "والدتي تعني لي الكثير"... وهذا ما كشفه لـRamadan Talk عن عودته إلى الشاشة! (فيديو)

لفت الإعلامي والشاعر زاهي وهبي إلى أن شهر رمضان المبارك هو بالنسبة له "رمضان البسيط البعيد عن المظاهر الاحتفالية".



وخلال حلوله ضيفاً على برنامج Ramadan Talk عبر شاشة الـLBCI، تحدّث وهبي عن والدته قائلاً: "تربيت مع والدتي على المظاهر الروحانية والبساطة".



وقال وهبي إنه ورث عن والده الصفات الخارجية مثل "الطلّة"، أما والدته فورث عنها الروحانية وحبها للصلاة، مضيفاً أنه يشعر بالحنين لذكرياته في عالمنا المادي حالياً.



وألقى وهبي أيضاً قصيدة وجهها إلى والدته، مؤكداً أنها "تعني له الكثير".



وكشف وهبي أنه سيطل على جمهوره مجدداً في برنامج جديد طيلة شهر رمضان المبارك، والذي يركز فيه على الجوانب الجميلة والمميزة في تجربة ضيوفه، مضيفاً أنه "سيوقّع قريباً كتاب شعر جديد في معرض بيروت الدولي للكتاب في شهر أيار المقبل".



لمشاهدة المقابلة كاملة، إليكم الفيديو أدناه: