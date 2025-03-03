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"عملت حالي بحالي وما حدا دعمني"... الأمير الصغير في Ramadan Talk: أعمال ناجحة ونجومية خالدة! (فيديو)

اخبار البرامج
2025-03-03 | 11:24
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&quot;عملت حالي بحالي وما حدا دعمني&quot;... الأمير الصغير في Ramadan Talk: أعمال ناجحة ونجومية خالدة! (فيديو)
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"عملت حالي بحالي وما حدا دعمني"... الأمير الصغير في Ramadan Talk: أعمال ناجحة ونجومية خالدة! (فيديو)

استضاف الإعلاميان إيليو شمّاس وبيرلا نجار النجم اللبناني المخضرم جوزيف ابراهيم المعروف باسم "الأمير الصغير" ضمن برنامج Ramadan Talk عبر شاشة الـLBCI، للحديث عن مسيرته الفنية المميزة وأعماله الغنائية الخالدة.

 

وكشف "الأمير الصغير" أنه حصل على هذا اللقب خلال الحرب الأهلية في لبنان عام 1975 بسبب ملامحه الطفولية، قبل دخوله عالم الفن عام 1978 واعتماده هذا اللقب كإسم فني له.

 

وتحدّث ابراهيم أيضاً عن بداياته الفنية ودعم "الشحرورة"، الفنانة الراحلة صباح له بعد مشاركته في برنامج "نادي الهواة"، حيث شاركها لاحقاً بطولة مسرحية "كنز الأسطورة" عام 1997.

 

ولفت ابراهيم إلى أن سر نجاح الأغاني القديمة يعود إلى لحنها وكلماتها الجميلة، مضيفاً أن النجوم الحاليين بحاجة إلى المزيد من الخبرة والعمل للنجاح في عالم الفن.

 

لمشاهدة المقابلة كاملة، إليكم الفيديو أدناه:

 
 
 

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