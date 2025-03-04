نزار فرنسيس للـLBCI: ندمت على بعض الأغاني التي كتبتها... وهذا ما قاله عن الموسيقار ملحم بركات (فيديو)

حل الشاعر نزار فرنسيس ضيفا ضمن برنامج Ramadan Talk عبر شاشة الـLBCI.



واعتبر نزار فرنسيس أنه "لكل فنان لونه في الغناء، لكن على الشاعر إرضاء نفسه أولا قبل تقديم أي عمل فني"، قائلا: "مش من واجبات صانع العمل يرضي الفنان".



واعترف الشاعر نزار فرنسيس بكتابة عدد من الأغاني التي ندم لاحقا على تقديمها لفنانين من دون ذكر للأسماء.



وأشاد نزار فرنسيس بقدرة الموسيقار الراحل ملحم بركات، التي لم يمتلكها أحد سواه، قائلا: "هيدا هو ملحم بركات... هيدا التكامل اللي اجتمع بشخصية وحدة... من هيك اسمه الموسيقار ملحم بركات".



وتحدث نزار فرنسيس عن العمل برفقة ملحم بركات، موضحا أن "كل غنية اشتغلنا عليها كان الها سبب، كان الها قصة وكان فيها صدق، نشتغلها سوا يطلع في عشق للكلمة واللحن".



وتطرّق نزار فرنسيس للحديث عن حب الوطن معتبرًا "يا ريت بيطبقوا عنجد كلمات النشيد الوطني".



وعبّر نزار فرنسيس عن سعادته بكمية الحب والتقدير لأعماله التي يتلقاها من الأشخاص رغم اختلاف الأجيال.