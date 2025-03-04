الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
9
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
9
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نزار فرنسيس للـLBCI: ندمت على بعض الأغاني التي كتبتها... وهذا ما قاله عن الموسيقار ملحم بركات (فيديو)
اخبار البرامج
2025-03-04 | 12:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
نزار فرنسيس للـLBCI: ندمت على بعض الأغاني التي كتبتها... وهذا ما قاله عن الموسيقار ملحم بركات (فيديو)
حل الشاعر نزار فرنسيس ضيفا ضمن برنامج Ramadan Talk عبر شاشة الـLBCI.
واعتبر نزار فرنسيس أنه "لكل فنان لونه في الغناء، لكن على الشاعر إرضاء نفسه أولا قبل تقديم أي عمل فني"، قائلا: "مش من واجبات صانع العمل يرضي الفنان".
واعترف الشاعر نزار فرنسيس بكتابة عدد من الأغاني التي ندم لاحقا على تقديمها لفنانين من دون ذكر للأسماء.
وأشاد نزار فرنسيس بقدرة الموسيقار الراحل ملحم بركات، التي لم يمتلكها أحد سواه، قائلا: "هيدا هو ملحم بركات... هيدا التكامل اللي اجتمع بشخصية وحدة... من هيك اسمه الموسيقار ملحم بركات".
وتحدث نزار فرنسيس عن العمل برفقة ملحم بركات، موضحا أن "كل غنية اشتغلنا عليها كان الها سبب، كان الها قصة وكان فيها صدق، نشتغلها سوا يطلع في عشق للكلمة واللحن".
وتطرّق نزار فرنسيس للحديث عن حب الوطن معتبرًا "يا ريت بيطبقوا عنجد كلمات النشيد الوطني".
وعبّر نزار فرنسيس عن سعادته بكمية الحب والتقدير لأعماله التي يتلقاها من الأشخاص رغم اختلاف الأجيال.
آخر الأخبار
فنّ
اخبار البرامج
فرنسيس
للـLBCI:
الأغاني
كتبتها...
الموسيقار
بركات
(فيديو)
"عملت حالي بحالي وما حدا دعمني"... الأمير الصغير في Ramadan Talk: أعمال ناجحة ونجومية خالدة! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-01-24
دويهي للـLBCI: نجحنا بمنع ميقاتي من العودة وهذا عمل لبناني "بحت"... وهذا ما قاله عن وزارة المال
أخبار لبنان
2025-01-24
دويهي للـLBCI: نجحنا بمنع ميقاتي من العودة وهذا عمل لبناني "بحت"... وهذا ما قاله عن وزارة المال
0
آخر الأخبار
2025-01-27
النائب حسن فضل الله يحضر على الدراجة النارية إلى عيترون... وهذا ما قاله للـLBCI (فيديو)
آخر الأخبار
2025-01-27
النائب حسن فضل الله يحضر على الدراجة النارية إلى عيترون... وهذا ما قاله للـLBCI (فيديو)
0
فنّ
2025-01-18
ناصيف زيتون في حديث عن حياته الزوجية للـLBCI: هذا ما قاله عن دانييلا رحمة! (فيديو)
فنّ
2025-01-18
ناصيف زيتون في حديث عن حياته الزوجية للـLBCI: هذا ما قاله عن دانييلا رحمة! (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-02-06
عودة الحريري ٢٠٢٥ مختلفة... وهذا ما قاله أحمد الحريري للـLBCI عن مشاركة التيار في إنتخابات ٢٠٢٦
تقارير نشرة الاخبار
2025-02-06
عودة الحريري ٢٠٢٥ مختلفة... وهذا ما قاله أحمد الحريري للـLBCI عن مشاركة التيار في إنتخابات ٢٠٢٦
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
2025-03-03
"عملت حالي بحالي وما حدا دعمني"... الأمير الصغير في Ramadan Talk: أعمال ناجحة ونجومية خالدة! (فيديو)
اخبار البرامج
2025-03-03
"عملت حالي بحالي وما حدا دعمني"... الأمير الصغير في Ramadan Talk: أعمال ناجحة ونجومية خالدة! (فيديو)
0
اخبار البرامج
2025-03-02
زاهي وهبي: "والدتي تعني لي الكثير"... وهذا ما كشفه لـRamadan Talk عن عودته إلى الشاشة! (فيديو)
اخبار البرامج
2025-03-02
زاهي وهبي: "والدتي تعني لي الكثير"... وهذا ما كشفه لـRamadan Talk عن عودته إلى الشاشة! (فيديو)
0
فنّ
2025-02-28
"التقيت بالشحرورة وصارت تقلدني"... شخصية عدنان تعود عبر Ramadan Talk على شاشة الـLBCI (فيديو)
فنّ
2025-02-28
"التقيت بالشحرورة وصارت تقلدني"... شخصية عدنان تعود عبر Ramadan Talk على شاشة الـLBCI (فيديو)
0
اخبار البرامج
2025-02-23
"أكرم من مين" يعود بموسم قوي... ووسام حنا يكشف التفاصيل! (فيديو)
اخبار البرامج
2025-02-23
"أكرم من مين" يعود بموسم قوي... ووسام حنا يكشف التفاصيل! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-02-04
الجيش الاسرائيلي يشرع في إقامة مواقع جديدة للمراقبة على الحدود مع لبنان...
أمن وقضاء
2025-02-04
الجيش الاسرائيلي يشرع في إقامة مواقع جديدة للمراقبة على الحدود مع لبنان...
0
أمن وقضاء
2025-03-01
التحقيقات في حادثة تهريب الأموال عبر مطار بيروت تتواصل... إليكم التفاصيل
أمن وقضاء
2025-03-01
التحقيقات في حادثة تهريب الأموال عبر مطار بيروت تتواصل... إليكم التفاصيل
0
خبر عاجل
13:47
الرئيس جوزاف عون يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع على هامش القمة العربية الطارئة في القاهرة
خبر عاجل
13:47
الرئيس جوزاف عون يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع على هامش القمة العربية الطارئة في القاهرة
0
فنّ
2025-01-19
جيسي عبدو بإطلالة مميزة في Joy Awards: "من يلوم القلب في حب الرياض" (صور)
فنّ
2025-01-19
جيسي عبدو بإطلالة مميزة في Joy Awards: "من يلوم القلب في حب الرياض" (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
قُضي الأمر... إلى الإنتخابات البلدية در في أيار وفوق الردم
تقارير نشرة الاخبار
14:14
قُضي الأمر... إلى الإنتخابات البلدية در في أيار وفوق الردم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تل ابيب تُبقي عينَها على جبهةِ سوريا من بوابةِ الطائفة الدرزية
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تل ابيب تُبقي عينَها على جبهةِ سوريا من بوابةِ الطائفة الدرزية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تعرفوا الى الخطة العربية البديلة عن خطة ترامب لعدم تهجير الفلسطينيين من غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تعرفوا الى الخطة العربية البديلة عن خطة ترامب لعدم تهجير الفلسطينيين من غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
أجواء إنسانية مع أكرم من مين
تقارير نشرة الاخبار
13:42
أجواء إنسانية مع أكرم من مين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حرب الرسوم الجمركية... ترامب يشعل المواجهة التجارية والعالم يرد
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حرب الرسوم الجمركية... ترامب يشعل المواجهة التجارية والعالم يرد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
١٠ كلم مربعة أراض لبنانية احتلتها إسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:19
١٠ كلم مربعة أراض لبنانية احتلتها إسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
تفاصيل لقاء الرئيس عون وولي العهد السعودي
تقارير نشرة الاخبار
13:16
تفاصيل لقاء الرئيس عون وولي العهد السعودي
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 4-3-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 4-3-2025
0
أخبار لبنان
10:50
عون في القِمة العربية: اليوم يعودُ لبنانُ إليكم وهو ينتظرُ عودتَكم إليه غدًا
أخبار لبنان
10:50
عون في القِمة العربية: اليوم يعودُ لبنانُ إليكم وهو ينتظرُ عودتَكم إليه غدًا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:05
إستقرار يليه منخفض جوي معتاد... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
01:05
إستقرار يليه منخفض جوي معتاد... هذه تفاصيل الطقس
2
اقتصاد
02:10
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:10
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
خبر عاجل
16:56
محادثات موسعة وخلوة بين الرئيس عون وولي العهد السعودي (فيديو)
خبر عاجل
16:56
محادثات موسعة وخلوة بين الرئيس عون وولي العهد السعودي (فيديو)
4
أخبار لبنان
11:42
ادرعي: الغارة في قانا استهدفت قائد القوات البحرية في قوة الرضوان خضر هاشم
أخبار لبنان
11:42
ادرعي: الغارة في قانا استهدفت قائد القوات البحرية في قوة الرضوان خضر هاشم
5
أمن وقضاء
08:05
شعبة المعلومات توقف شخصَين بجرم محاولة خطف طفلَين
أمن وقضاء
08:05
شعبة المعلومات توقف شخصَين بجرم محاولة خطف طفلَين
6
خبر عاجل
06:33
وزير الداخلية من مجلس النواب: المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية في ٤ أيار والاستحقاق سيجري على ٤ مراحل
خبر عاجل
06:33
وزير الداخلية من مجلس النواب: المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية في ٤ أيار والاستحقاق سيجري على ٤ مراحل
7
خبر عاجل
06:13
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إسرائيل قتلت شخصية محورية في قوة الرضوان في جنوب لبنان
خبر عاجل
06:13
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إسرائيل قتلت شخصية محورية في قوة الرضوان في جنوب لبنان
8
خبر عاجل
03:28
بيان سعودي لبناني مشترك: تأكيد أهمية تعزيز العمل العربي وتطبيق الطائف والقرارات ذات الصلة
خبر عاجل
03:28
بيان سعودي لبناني مشترك: تأكيد أهمية تعزيز العمل العربي وتطبيق الطائف والقرارات ذات الصلة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More