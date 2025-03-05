برناديت حديب: "النجومية لا تعني لي"... وهذا ما قالته عن دريد لحام في Ramadan Talk (فيديو)

حلّت الممثلة اللبنانية برناديت حديب ضيفةً ضمن برنامج Ramadan Talk مع الإعلامية أنيتا سليمان والممثل سعد حمدان، للحديث عن مسيرتها المميزة ومشاريعها المقبلة.



وتحدثت حديب خلال المقابلة عن تجربتها التمثيلية في مسرحيتي "العصفورة السعيدة" و"صانع المطر" إلى جانب النجم السوري دريد لحام، قائلةً إنها "تجربة قوية وأكثر من رائعة".



ولفتت حديب إلى أن لحام ساعدها ودعمها، واصفةً إياه بـ"المتواضع".



وأكدت حديب أن هذه التجربة ساهمت بفتح آفاق جديدة لها في العالم العربي، مضيفةً أنها ساعدتها لإثبات نفسها كممثلة.



وكشفت حديب أنها مرّت بصعوبات عدة خلال هذه التجربة بسبب بعدها عن عائلتها وعدم قدرتها على تكوين صداقات جديدة.



وحول رأيها بشركات الإنتاج، قالت حديب إن "السيناريوهات تُكتب حالياً لممثلين محددين يتمتعون بعلاقات جيدة مع المنتجين بغض النظر عن قدراتهم التمثيلية"، مشيرةً إلى أنها "بعيدة عن هذه الأجواء بسبب عدم تكوينها صداقات في الوسط الفني".



وأشارت حديب إلى أنها تفضل المسرح على التلفزيون على الرغم من عدم قدرة الأعمال المسرحية على الوصول إلى الجمهور بشكل كبير.



وشددت حديب على أن "النجومية لا تعني لها"، مضيفةً: "أنا غاوية تمثيل ولست غاوية شهرة وأنا ممثلة".



لمشاهدة المقابلة كاملة، إليكم الفيديو أدناه: