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"المطرح اللي كنت أطمح كون فيه هو المحل اللي أنا فيه"... رنيم بو خزام عن الـLBCI: المصداقية دائما (فيديو)

اخبار البرامج
2025-03-07 | 11:50
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&quot;المطرح اللي كنت أطمح كون فيه هو المحل اللي أنا فيه&quot;... رنيم بو خزام عن الـLBCI: المصداقية دائما (فيديو)
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"المطرح اللي كنت أطمح كون فيه هو المحل اللي أنا فيه"... رنيم بو خزام عن الـLBCI: المصداقية دائما (فيديو)

حلّت الإعلامية رنيم بو خزام ضيفة ضمن برنامج Ramadan Talk عبر شاشة الـLBCI.
 
وتحدثت رنيم بو خزام، خلال اللقاء، عن حبها الكبير للتحديات والمغامرات خصوصا في مسيرتها الإعلامية.

وعبّرت رنيم بو خزام عن طموحها المستمر في التطور والتقدم على مختلف الأصعدة الشخصية والمهنية.

كما تحدثت رنيم بو خزام عن "النعمة في حياتها" والمتجسدة بزوجها ربيع وطفليها، موضحة أن تجربة الأمومة تختلف بين امرأة وأخرى.

وكشفت رنيم بو خزام عن طموحها الأساسي في أن تصبح طبيبة ولكنها اختارت مسيرة مختلفة من خلال دراسة العلوم السياسية.

وأوضحت رنيم بو خزام أن المحطة الإعلامية الوحيدة التي قدّمت طلبًا للانضمام إليها كانت الـLBCI لتنطلق مسيرتها الإعلامية في سن الـ21 عاما، قائلة: "المطرح اللي كنت أطمح كون فيه هو المحل اللي أنا فيه".

كما أثنت رنيم بو خزام على المصداقية التي تتمتع بها الـLBCI، حيث يتم التأكد بدقة من مصادر الأخبار وصحتها لأكثر من مرة.

وتمنت رنيم بو خزام لو كانت كافة أخبار الاغتيالات السياسية عبارة عن أخبار كاذبة، قائلة: "مش عدل لأنك قررت تشتغل بالسياسة تكون عرضة لأنك تخسر حياتك".

واعترفت رنيم بو خزام أنه للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة مكانة خاصة لديها.
 

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الـLBCI:

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