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عماد فغالي لـRamadan Talk: "الشهرة مجد باطل"... وهذا ما قاله عن دوره في "كريستال" (فيديو)

اخبار البرامج
2025-03-09 | 13:00
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عماد فغالي لـRamadan Talk: &quot;الشهرة مجد باطل&quot;... وهذا ما قاله عن دوره في &quot;كريستال&quot; (فيديو)
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عماد فغالي لـRamadan Talk: "الشهرة مجد باطل"... وهذا ما قاله عن دوره في "كريستال" (فيديو)

حلّ الممثل اللبناني عماد فغالي ضيفاً ضمن برنامج Ramadan Talk عبر شاشة الـLBCI للحديث عن مسيرته التمثيلية المميزة.

وتحدث فغالي عن بداياته في مجال التمثيل قائلاً "إنها لم تكن تقليدية".

وأضاف فغالي أنه يحب مجال التمثيل منذ طفولته وقرر دخوله بسبب كتاباته القديمة في المدرسة.

وعن عمله في مجال الإعلانات، لفت فغالي إلى أن هذا المجال ساهم في انتشاره عربياً بسبب صوته.

وعن عمله في مجال الدبلجة، أشار فغالي إلى أنه دخل هذا المجال من خلال عمله مع شاشة الـLBCI التي ساهمت أيضاً في شهرته محلياً.

وقال فغالي إن هدفه كممثل هو لعب الأدوار المركبة والقوية، مضيفاً أنه يختار أدواره بناءً على النص والممثلين المشاركين بالإضافة إلى شعوره بأن وجوده سيكون قيمة مضافة له وللعمل.

وتحدث فغالي عن دوره في مسلسل "كريستال" الذي يعرض طيلة شهر رمضان المبارك عبر شاشة الـLBCI، مؤكداً أنه من أحب الأدوار على قلبه.

لمشاهدة المقابلة كاملة، إليكم الفيديو أدناه:
 

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(فيديو)

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