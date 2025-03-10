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ميشال حوراني يستعد لخوض تجربة جديدة خارج عالم التمثيل... وهذا ما كشفه في Ramadan Talk (فيديو)

اخبار البرامج
2025-03-10 | 13:11
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ميشال حوراني يستعد لخوض تجربة جديدة خارج عالم التمثيل... وهذا ما كشفه في Ramadan Talk (فيديو)
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ميشال حوراني يستعد لخوض تجربة جديدة خارج عالم التمثيل... وهذا ما كشفه في Ramadan Talk (فيديو)

استضاف الممثل سعد حمدان والإعلامي إيليو شماس الممثل ميشال حوراني ضمن Ramadan Talk عبر شاشة الـLBCI.

وفي التفاصيل، تحدث ميشال حوراني عن رمزية الصوم المشترك هذا العام لدى الطائفتين الإسلامية والمسيحية.

واعتبر ميشال حوراني أن تضامنه خلال فترة الحرب مع أهل الجنوب وأبناء قريته دير ميماس "لا يُعتبر تواضعًا ولكن الواجب الوطني يفرض المساعدة والتكاتف".

وشدّد ميشال حوراني على ضرورة التضامن بين المواطنين قائلا "ما إلنا إلا بعض" لمواجهة العدو الاسرائيلي الذي يهدف إلى بث "الشرزمة الداخلية".

وشرح ميشال حوراني أنه التمس نتيجة إيجابية انعكست على الأطفال الذين شاركوه النشاطات خلال فترة الحرب، إذ "كسروا حاجز الخوف والقلق وتصالحوا مع الأمور التي كانت تحصل من حولهم".

وعن الوسط الفني وعلاقاته بزملائه، أوضح ميشال حوراني "أنا حدا قاسي وصارم كثير بس وقت اللزوم، بس بعرف دير الأمور"،  ما يسهّل التنسيق المهني والعلاقات الاجتماعية.

وبين التمثيل، الإخراج والتعليم، اعترف ميشال حوراني أن التمثيل نال الجزء الأكبر من حياته العملية ولكن المتعة موجودة في كافة الميادين الفنية التي يتقنها.

واستذكر ميشال حوراني مسلسل "قلبي دق" واعتبر أنه عمل استثنائي قائلا "كل ما ينعرض عالـLBCI لو 20 مرة الناس حافظينه وبينطروا".

وكشف ميشال حوراني في حديثه للـLBCI، عن استعداده لخوض تجربة فنية جديدة "الكتابة"، حيث انطلقت الرحلة الإبداعية خلال فترة الحرب برفقة زميلته الكاتبة مهى غلبوني.

وشوّق ميشال حوراني الجمهور للعمل المرتقب، موضحا أنه سيتضمن 5 جنسيات عربية مترابطة وسيطرح مواضيع تقارب بجرأة الحياة الزوجية ضمن حبكة استثنائية.
 

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