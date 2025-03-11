فادي أبي سمرا يكشف كواليس بداياته في Ramadan Talk... وهذه الشخصية التي يرغب بتجسيدها (فيديو)

حل الممثل والمخرج فادي أبي سمرا ضيفاً ضمن برنامج Ramadan Talk عبر شاشة الـLBCI، للحديث عن رحلته الفنية وبداياته في عالم المسرح والتلفزيون.وتحدث أبي سمرا عن شهر رمضان المبارك، قائلاً إنه يعني له الكثير منذ طفولته بسبب الأجواء الاستثنائية التي ترافقه.وكشف أبي سمرا أنه درس تخصص الهندسة المعمارية قبل دخوله مجال التمثيل بسبب اعتبار البعض أن "هذه المهنة غير جيدة".وأشاد أبي سمرا بالكاتب والمخرج المسرحي الراحل يعقوب الشدراوي ، قائلاً إنه "مدرسة في الحياة وعلمه الحب والصداقة".وتحدث أبي سمرا أيضاً عن الممثل والمخرج اللبناني روجيه عساف قائلاً: "علمني مهنة التمثيل وطريقة التفكير بالشخصيات ومنطق المسرح".وأشار أبي سمرا الى أنه دخل إلى عالم المسرح من خلال دوره في مسرحية "راس مدور راس مروّس"، لافتاً إلى أنه يشعر بحنين كبير إلى المسرح.ولفت أبي سمرا إلى أنه يرغب بتجسيد شخصية الزعيم الدرزي الشهيد كمال جنبلاط، واصفاً إياه بـ"الشخصية الاستثنائية التي تركت أثراً كبيراً في حياته".لمشاهدة المقابلة كاملة، إليكم الفيديو أدناه: