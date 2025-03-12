"صوتي العالي بهالموضوع وصلني أعمل جلطة"... أسعد رشدان في حديث مميز عن مسيرته لـRamadan Talk (فيديو)

حل الممثل أسعد رشدان ضيفًا ضمن Ramadan Talk عبر شاشة الـLBCI.



أسعد رشدان الذي بدأ مسيرته الفنية وهو يبلغ من العمر 7 سنوات، اعترف أنه كان يفضّل اختيار مهن مختلفة أو عدم الالتزام بالتمثيل وحده كمهنة أساسية، ولكن ظروف الحياة فرضت ذلك.



وأوضح أسعد رشدان أنه لا يندم على خياراته وقراراته التي قد تكون خاطئة أحيانًا، واختلفت نظرته للحياة والموت بين الماضي والحاضر.



وقال أسعد رشدان إن تغيّر وجهة نظره فيما يخص الحياة والموت له علاقة بالتقدّم في السن، والتفكير في المجد الباطل والسبب الذي خُلق لأجله.



وعن الموت، قال أسعد رشدان: "يتحول الانسان الى ذكرى لفترة قصيرة حتى لأقرب المقربين" وكشف عن النظرية التي يؤمن بها "الماضي مضى والمستقبل غيب ولك الساعة التي أنتَ فيها" في إشارة منه إلى الاكتفاء بالحاضر.



وأوضح أسعد رشدان أن آراءه تشير إلى واقعيته، "أنا مع الواقع مني ملحد بس مني مسلّم مية بالمية للاديان".



وشرح أسعد رشدان أن السبب خلف نجاح الدراما اللبنانية عربيا في السابق كان إدارة الدولة للقطاعات والبلد حينها بشكل صحيح قائلا: "كان عنا شبه وطن".



واعتبر أسعد رشدان أن لآرائه السياسية ودفاعه عن الوطن حصة في تدهور صحته وقال "صوتي العالي بهالموضوع وصلني أعمل جلطة وجرحة".