رودني حداد لـRamadan Talk: "لو براندو كان بلبنان كان انتحر" (فيديو)

حلّ الممثل اللبناني رودني حداد ضيفاً ضمن برنامج Ramadan Talk عبر شاشة الـLBCI، للحديث عن مسيرته الفنية ومشاريعه المقبلة.



وقال حداد: "أصبحنا في زمن على الفنانين التعبير والتكلم فيه بدلاً من السياسيين"، مضيفاً أنه لا يخشى أن يخسر بعض الأعمال والعروض بسبب مواقفه السياسية.



وتابع حداد: "الحرية أهم ولبنان أهم وشعبنا أهم، وأنا لبناني للعضم".



وأكد حداد أن الفن في لبنان والعالم "مسيّس"، مشيراً إلى أن "النجوم في لبنان يتعرضون لهجوم ثقافي جماعي".



وعن مسيرته الفنية، لفت حداد إلى أنه يشعر بالرضى عن مسيرته الفنية، وأضاف: "لو براندو كان بلبنان كان انتحر".



لمشاهدة المقابلة كاملة، إليكم الفيديو أدناه: