صبحي توفيق يكشف سبب غيابه عن الساحة الفنية في Ramadan Talk (فيديو)

حل الفنان اللبناني صبحي توفيق ضيفاً ضمن برنامج Ramadan Talk عبر شاشة الـLBCI، للحديث عن مسيرته الفنية وأعماله المميزة.وأكد توفيق أن سبب نجاح أغنية "طول ما أنت غايب" يعود لموضوعها المميز وكلماتها ولحنها الممتاز.وحول سبب غيابه عن الساحة الفنية، كشف توفيق أنه يختار أعماله بدقة ويفضّل طرح أغنية جديدة تعيش لوقت طويل في أذهان الجمهور بين الحين والآخر.وتابع توفيق: "هذا زمن النجومية للأغنية لا النجومية للمطرب".وأشاد توفيق بالملحن نقولا سعادة نخلة الذي تعاون معه في معظم أعماله، واصفاً إياه بـ"الأخ".لمشاهدة المقابلة كاملة، إليكم الفيديو أدناه: