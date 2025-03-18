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يزبك وهبة لـRamadan Talk: هدى شديد حبيبة قلبي وهذه الزميلة هي نقطة ضعفي (فيديو)

اخبار البرامج
2025-03-18 | 13:00
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يزبك وهبة لـRamadan Talk: هدى شديد حبيبة قلبي وهذه الزميلة هي نقطة ضعفي (فيديو)
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يزبك وهبة لـRamadan Talk: هدى شديد حبيبة قلبي وهذه الزميلة هي نقطة ضعفي (فيديو)

حلّ الإعلامي يزبك وهبة ضيفاً ضمن برنامج Ramadan Talk عبر شاشة الـLBCI، للحديث عن بداياته في عالم الإعلام.

وكشف وهبة أنه بدأ عمله في الـLBCI في شهر تشرين الثاني من عام 2002 عن طريق صديقه وزميله، الإعلامي بسام أبو زيد.

ولفت وهبة إلى أن "الإلمام باللغة العربية الفصحى هو صفة مطلوبة لدى المذيعين اليوم  بسبب متطلبات نشرات الأخبار". 

وأشاد وهبة بزوجته الناقدة الفنية، السّيدة بولين وهبة قائلاً: "لديها أسلوب مميز في اللغة العربية"، ثم قدّم لها أغنية "نقيلي أحلى زهرة" للفنان الراحل زكي ناصيف.
كما أشاد وهبة بزملائه في الـLBCI، حيث وصف الإعلامي بسام أبو زيد بـ"الأخ الأكبر".

ووجه وهبة تحية إلى الإعلامية هدى شديد قائلاً إنها "حبيبة قلبه"، ووصف الإعلامية ندى أندراوس عزيز بـ"الزميلة القديرة".

وتابع وهبة: "الإعلامية ماريلين صليبي هي نقطة ضعفي".

وتطرق وهبة خلال حديثه، إلى الواقع الإعلامي والثقافي في لبنان، متحدثاً عن بداياته كمذيع للأخبار عبر شاشة الـLBCI.

لمشاهدة المقابلة كاملة، إليكم الفيديو أدناه:
 

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