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"أنا طلعت بشعة على الهوا"... ماتيلدا فرج الله لـRamadan Talk: السوشيال ميديا هدّمت مفهوم الإعلام (فيديو)

اخبار البرامج
2025-03-19 | 12:45
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&quot;أنا طلعت بشعة على الهوا&quot;... ماتيلدا فرج الله لـRamadan Talk: السوشيال ميديا هدّمت مفهوم الإعلام (فيديو)
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"أنا طلعت بشعة على الهوا"... ماتيلدا فرج الله لـRamadan Talk: السوشيال ميديا هدّمت مفهوم الإعلام (فيديو)

حلّت الإعلامية ماتيلدا فرج الله ضيفةً ضمن برنامج Ramadan Talk عبر شاشة الـLBCI، للحديث عن أبرز وأجمل اللحظات في مسيرتها المميزة وواقع الإعلام في لبنان اليوم.

وعن واقع الإعلام في لبنان، أكّدت فرج الله أن "الشكل الخارجي لم يكن من متطلبات الدخول إلى عالم الإعلام سابقاً".

وأضافت فرج الله: "أنا طلعت بشعة على الهوا ،كنت بشعة وكان كل همي يقولوا ماتيلدا بتفهم وبتعرف تحاور وما طلعت عندي هوية شكلية".

وأشارت فرج الله إلى أن الإذاعة تعطي الإحساس بالثقة للإعلامي الذي يدخل إلى عالم الإعلام المرئي بسبب المواد التي يتناولها وخبرته الواسعة.

وتابعت فرج الله: "اليوم ما فينا نقول في إعلام"، لافتةً إلى أن "السوشيال ميديا هدّمت مفهوم الإعلام وفي صبايا بلا عقل قاعدين على الكراسي".

وكشفت فرج الله أنها اضطرت للابتعاد عن ولديها، "رواد" و"ليا"، في معظم الأوقات بسببب طموحها وعملها، موجهةً لهما رسالة اعتذار قبل تلقيها اتصالاً هاتفياً من ابنتها التي عايدتها بمناسبة عيد الأم.

لمشاهدة المقابلة كاملة، إليكم الفيديو أدناه:
 

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