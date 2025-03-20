"سنبنيه معا لو مهما اختلفنا"... تانيا قسيس تكشف عن جديدها لـRamadan Talk (فيديو)

حلّت الفنانة تانيا قسيس ضيفة ضمن برنامج Ramadan Talk عبر شاشة الـLBCI.



وفي التفاصيل، تحدثت تانيا قسيس عن الموسيقى معتبرة إياها لغة عالمية، لا يحتاج الإنسان إلى فهم لغتها للتعايش والاندماج معها.



واعتبرت تانيا قسيس أن جمال الموسيقى يكمن أيضا في القدرة على نشر ومشاركة الرسائل من خلالها، كالدعوة إلى العيش المشترك وتخطي الثقافات المختلفة والدعوة إلى الاتحاد.



وشددت تانيا قسيس على ضرورة اتحاد المواطنين على الرغم من اختلاف الديانات قائلة: "نحن منشبه بعض لو قد ما اختلفنا... لبنان بيقدر يكون مقسوم سياسيا بس ما لازم الطائفة تبعدنا".



وأكملت تانيا قسيس حديثها حيث أوضحت أن بناء الوطن يتم عن طريق الاتحاد كوننا "سنبنيه معا لو مهما اختلفنا".



وكشفت تانيا قسيس عن استعدادها لطرح نسخة جديدة من الصلاة الاسلامية-المسيحية التي أطلقتها سابقا، النسخة المسيحية-الاسلامية من ترتيلة "Ave Maria" مع الأدان.



وشوّقت تانيا قسيس الجمهور لإطلاق النسخة الجديدة التي ستُطرح يوم غد الجمعة على كافة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، ولكن بدلا من الأذان ستكون الترتيلة مدموجة مع ترنيمة "مولاي".