الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
11
o
البقاع
4
o
الجنوب
9
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
7
o
كسروان
13
o
متن
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
11
o
البقاع
4
o
الجنوب
9
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
7
o
كسروان
13
o
متن
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"سنبنيه معا لو مهما اختلفنا"... تانيا قسيس تكشف عن جديدها لـRamadan Talk (فيديو)
اخبار البرامج
2025-03-20 | 13:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"سنبنيه معا لو مهما اختلفنا"... تانيا قسيس تكشف عن جديدها لـRamadan Talk (فيديو)
حلّت الفنانة تانيا قسيس ضيفة ضمن برنامج Ramadan Talk عبر شاشة الـLBCI.
وفي التفاصيل، تحدثت تانيا قسيس عن الموسيقى معتبرة إياها لغة عالمية، لا يحتاج الإنسان إلى فهم لغتها للتعايش والاندماج معها.
واعتبرت تانيا قسيس أن جمال الموسيقى يكمن أيضا في القدرة على نشر ومشاركة الرسائل من خلالها، كالدعوة إلى العيش المشترك وتخطي الثقافات المختلفة والدعوة إلى الاتحاد.
وشددت تانيا قسيس على ضرورة اتحاد المواطنين على الرغم من اختلاف الديانات قائلة: "نحن منشبه بعض لو قد ما اختلفنا... لبنان بيقدر يكون مقسوم سياسيا بس ما لازم الطائفة تبعدنا".
وأكملت تانيا قسيس حديثها حيث أوضحت أن بناء الوطن يتم عن طريق الاتحاد كوننا "سنبنيه معا لو مهما اختلفنا".
وكشفت تانيا قسيس عن استعدادها لطرح نسخة جديدة من الصلاة الاسلامية-المسيحية التي أطلقتها سابقا، النسخة المسيحية-الاسلامية من ترتيلة "Ave Maria" مع الأدان.
وشوّقت تانيا قسيس الجمهور لإطلاق النسخة الجديدة التي ستُطرح يوم غد الجمعة على كافة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، ولكن بدلا من الأذان ستكون الترتيلة مدموجة مع ترنيمة "مولاي".
آخر الأخبار
فنّ
اخبار البرامج
اختلفنا"...
تانيا
جديدها
لـRamadan
(فيديو)
"أنا طلعت بشعة على الهوا"... ماتيلدا فرج الله لـRamadan Talk: السوشيال ميديا هدّمت مفهوم الإعلام (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
2025-03-13
رودني حداد لـRamadan Talk: "لو براندو كان بلبنان كان انتحر" (فيديو)
اخبار البرامج
2025-03-13
رودني حداد لـRamadan Talk: "لو براندو كان بلبنان كان انتحر" (فيديو)
0
اخبار البرامج
2025-03-18
يزبك وهبة لـRamadan Talk: هدى شديد حبيبة قلبي وهذه الزميلة هي نقطة ضعفي (فيديو)
اخبار البرامج
2025-03-18
يزبك وهبة لـRamadan Talk: هدى شديد حبيبة قلبي وهذه الزميلة هي نقطة ضعفي (فيديو)
0
اخبار البرامج
2025-03-09
عماد فغالي لـRamadan Talk: "الشهرة مجد باطل"... وهذا ما قاله عن دوره في "كريستال" (فيديو)
اخبار البرامج
2025-03-09
عماد فغالي لـRamadan Talk: "الشهرة مجد باطل"... وهذا ما قاله عن دوره في "كريستال" (فيديو)
0
فنّ
2025-02-04
ابنة ميريل ستريب تكشف عن هويتها الجنسية لأول مرة: "مباركة دخولي هذه المرحلة"
فنّ
2025-02-04
ابنة ميريل ستريب تكشف عن هويتها الجنسية لأول مرة: "مباركة دخولي هذه المرحلة"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
2025-03-19
"أنا طلعت بشعة على الهوا"... ماتيلدا فرج الله لـRamadan Talk: السوشيال ميديا هدّمت مفهوم الإعلام (فيديو)
اخبار البرامج
2025-03-19
"أنا طلعت بشعة على الهوا"... ماتيلدا فرج الله لـRamadan Talk: السوشيال ميديا هدّمت مفهوم الإعلام (فيديو)
0
اخبار البرامج
2025-03-18
يزبك وهبة لـRamadan Talk: هدى شديد حبيبة قلبي وهذه الزميلة هي نقطة ضعفي (فيديو)
اخبار البرامج
2025-03-18
يزبك وهبة لـRamadan Talk: هدى شديد حبيبة قلبي وهذه الزميلة هي نقطة ضعفي (فيديو)
0
اخبار البرامج
2025-03-15
صبحي توفيق يكشف سبب غيابه عن الساحة الفنية في Ramadan Talk (فيديو)
اخبار البرامج
2025-03-15
صبحي توفيق يكشف سبب غيابه عن الساحة الفنية في Ramadan Talk (فيديو)
0
اخبار البرامج
2025-03-13
رودني حداد لـRamadan Talk: "لو براندو كان بلبنان كان انتحر" (فيديو)
اخبار البرامج
2025-03-13
رودني حداد لـRamadan Talk: "لو براندو كان بلبنان كان انتحر" (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 20-03-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 20-03-2025
0
أخبار لبنان
08:48
الموسوي يردّ على وزير الخارجية: كُنّا نأمل أن يقوم بالحد الأدنى من واجباته الوطنية تجاه جرائم العدو
أخبار لبنان
08:48
الموسوي يردّ على وزير الخارجية: كُنّا نأمل أن يقوم بالحد الأدنى من واجباته الوطنية تجاه جرائم العدو
0
أخبار دولية
14:52
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن
أخبار دولية
14:52
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن
0
أخبار لبنان
08:51
جلسة لمجلس الوزراء تبحث آلية جديدة للتعيينات…
أخبار لبنان
08:51
جلسة لمجلس الوزراء تبحث آلية جديدة للتعيينات…
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:54
في الفوروم دو بيروت... أجواء الفرح والربح لا تزال مستمرة
تقارير نشرة الاخبار
14:54
في الفوروم دو بيروت... أجواء الفرح والربح لا تزال مستمرة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:52
أكرم إمام أوغلو... ربط الـCravate وذهب مع الشرطة
تقارير نشرة الاخبار
14:52
أكرم إمام أوغلو... ربط الـCravate وذهب مع الشرطة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:50
عزل شمال غزة عن جنوبها وتكثيف الضغط عليها... الإستراتيجية الجديدة للجيش الإسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
14:50
عزل شمال غزة عن جنوبها وتكثيف الضغط عليها... الإستراتيجية الجديدة للجيش الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:49
التغير المناخي يهدد الزراعة...وهذه حلول الوزارة
تقارير نشرة الاخبار
14:49
التغير المناخي يهدد الزراعة...وهذه حلول الوزارة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:47
الجامعة اليسوعية تحتفل بمرور 150 عامًا على تأسيسها
تقارير نشرة الاخبار
14:47
الجامعة اليسوعية تحتفل بمرور 150 عامًا على تأسيسها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:43
الفساد القضائي...تابع والرهان على التمييزية لملاحقة جميع المتورطين جزائيًا
تقارير نشرة الاخبار
14:43
الفساد القضائي...تابع والرهان على التمييزية لملاحقة جميع المتورطين جزائيًا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
آلية تعيينات جديدة لموظفي الفئة الاولى..اليكم تفاصيلها
تقارير نشرة الاخبار
14:18
آلية تعيينات جديدة لموظفي الفئة الاولى..اليكم تفاصيلها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
في رمضان طرابلس وجبل محسن ينتصران على الفوضى
تقارير نشرة الاخبار
14:10
في رمضان طرابلس وجبل محسن ينتصران على الفوضى
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
أحداث حوش السيد علي فتحت النقاش على نشر قوات دولية على الحدود مع سوريا
تقارير نشرة الاخبار
14:01
أحداث حوش السيد علي فتحت النقاش على نشر قوات دولية على الحدود مع سوريا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:05
حرارة باردة جدا وثلوج على هذا الارتفاع...
حال الطقس
01:05
حرارة باردة جدا وثلوج على هذا الارتفاع...
2
أخبار دولية
06:32
بوتين يرسل رسالة إلى نظيره السوري
أخبار دولية
06:32
بوتين يرسل رسالة إلى نظيره السوري
3
أخبار لبنان
12:59
رئيس الجمهورية: اليوم أكون قد أمضيتُ في هذا الصرح سبعين يوماً...
أخبار لبنان
12:59
رئيس الجمهورية: اليوم أكون قد أمضيتُ في هذا الصرح سبعين يوماً...
4
خبر عاجل
10:30
الجيش: إغلاق معابر غير شرعية في القاع والهرمل
خبر عاجل
10:30
الجيش: إغلاق معابر غير شرعية في القاع والهرمل
5
اسرار
00:31
أسرار الصحف 20-3-2025
اسرار
00:31
أسرار الصحف 20-3-2025
6
صحف اليوم
00:53
هذا ما سيحضر في مجلس الوزراء اليوم (اللواء)
صحف اليوم
00:53
هذا ما سيحضر في مجلس الوزراء اليوم (اللواء)
7
أخبار لبنان
05:15
وزارة الشؤون الاجتماعية: تحويل المساعدات النقدية لشهر آذار في إطار برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الاعاقة
أخبار لبنان
05:15
وزارة الشؤون الاجتماعية: تحويل المساعدات النقدية لشهر آذار في إطار برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الاعاقة
8
أمن وقضاء
04:07
القاضي السابق جان طنوس للـLBCI: لهذه الأسباب استقلت من القضاء
أمن وقضاء
04:07
القاضي السابق جان طنوس للـLBCI: لهذه الأسباب استقلت من القضاء
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More