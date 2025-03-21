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ريتا حايك تروي تجربتها مع الأمومة في Ramadan Talk: "ابني زاد حبي للحياة" (فيديو)

اخبار البرامج
2025-03-21 | 12:30
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ريتا حايك تروي تجربتها مع الأمومة في Ramadan Talk: &quot;ابني زاد حبي للحياة&quot; (فيديو)
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ريتا حايك تروي تجربتها مع الأمومة في Ramadan Talk: "ابني زاد حبي للحياة" (فيديو)

استضافت الإعلاميتان أنيتا سليمان ومايا أبو الحسن الممثلة اللبنانية ريتا حايك ضمن برنامج Ramadan Talk عبر شاشة الـLBCI، للحديث عن تجربتها مع الأمومة بمناسبة عيد الأم.

وقالت حايك إن تجربة الأمومة ساهمت في تغيير مفهومها للحياة بشكل عام، مضيفةً: "ابني جورج زاد حبي للحياة ولكل شيء".

وتابعت: "بس احكي عنو بيصيرو عيوني يلمعوا ويضووا وهيدا كلو بستثمرو بشغلي".

ولفتت حايك إلى أن وجود أمها في حياتها ساعدها على الموازنة بين الأمومة وتربية ابنها وعملها.
وبهذه المناسبة، وجهت حايك تحية إلى "كل أم لبنانية صامدة من الجنوب إلى شمال، وأمهات الشهداء، والأمهات الشهيدات، وأمهات غزة".

لمشاهدة المقابلة كاملة، إليكم الفيديو أدناه:
 

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