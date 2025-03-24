"الحرب في المنطقة لم تنتهِ بعد"... إليكم ما قالته ماغي فرح عن الوضع في لبنان والشرق الأوسط (فيديو)

حلّت الإعلامية وعالمة الفلك ماغي فرح ضيفة في Ramadan Talk عبر شاشة الـLBCI.



وبالتزامن مع فترة الصوم لدى مختلف الطوائف اللبنانية، عبّرت ماغي فرح عن روحانية الموضوع معتبرة أن التلاقي موجود دائما بين المواطنين حتى ولو اختلف موعد تلاقي الأعياد.



وشرحت ماغي فرح أن المخطط الخارجي لتقسيم الشرق أُعدَّ منذ فترة الستينات وبدأ تنفيذه الفعلي من خلال الحرب الأهلية التي اندلعت في لبنان، فكان الأخير "منصة" انطلاق وآخر نتائج التقسيم واضحة اليوم في سوريا.



وقالت ماغي فرح إن المشاكل تقريبا هي نفسها في مختلف بلدان الشرق الأوسط، ففي العراق أساسا انطلقت النزاعات بعد إسقاط النظام وتتالت النزاعات الطائفية والتهجير.



وأوضحت أن التقسيم الفعلي تلى حرب غزة، خصوصا في لبنان كونه "منطقة معرضة للتقسيم".



وكشفت ماغي فرح أنها لا تتوقع حدوث حرب في لبنان كتلك التي مرّ بها مؤخرا، ولكنها بالفعل سنة الانتكاسات والمصاعب كما اعتبرت سابقا في كتابها.



وأوضحت ماغي فرح أن الحرب لم تنتهِ فعليا في المنطقة، فالأحداث المستمرة خير دليل على ذلك معتبرة أن ترسيم الحدود سيحدث.



وقالت ماغي فرح إن غاية المخطط إرضاء مصالح اسرائيل التي لا تُنفذ من خلال التطبيع، بل من خلال تقسيم الدول إلى مناطق طائفية.



وبالحديث عن مخططات اسرائيل والولايات المتحدة، أعربت ماغي فرح عن خوفها على البقاع وبعلبك من حدوث انتكاسات أمنية.



وقالت ماغي فرح إنها توقعت حدوث اغتيالات تطال زعامات كبرى، منها اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصرالله.



وشرحت ماغي فرح أن الذكاء الاصطناعي ليس قادرًا على تقديم توقعات فلكية صحيحة ودقيقة، فهذا الموضوع بحاجة إلى الفهم، التحليل والدقة.



وفي الختام، كشفت ماغي فرح أن الفترة الممتدة من حزيران وصولا إلى أيلول ستكون صعبة ودقيقة بالنسبة إلى مواليد الميزان، السرطان والجدي.