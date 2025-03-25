رسالة نارية من طوني كيوان للسياسيين في Ramadan Talk... وهذا سبب غيابه عن الساحة الفنية (فيديو)

حل النجم اللبناني طوني كيوان ضيفاً ضمن برنامج Ramadan Talk عبر شاشة الـLBCI.



وعايد كيوان جمهوره بحلول شهر رمضان المبارك والصوم المبارك وعيد البشارة، متمنياً أن تبقى الأعياد مترابطة.



وعن غيابه عن الساحة الفنية، أكّد كيوان أن "الإنتاج صعب ومكلف جداً وأنا انتاجاتي قليلة"، مضيفاً أنه يطلق عملاً جديداً سنوياً ويطّل على جمهوره في المهرجانات.



وعن رأيه بالأوضاع في لبنان حالياً، قال كيوان إنه يشعر بأمل كبير، مشيراً إلى أنه "يجب على الإنسان العيش بأمل وعدم اليأس، لأن اليأس يولد الإحباط".



ووجه كيوان أيضاً رسالة عتاب إلى السياسيين اللبنانيين من خلال إلقاء قصيدة مميزة من كلماته.



وتحدث كيوان عن تجربة الغناء باللغة العربية الفصحى وبداياته الفنية، كاشفاً أبرز مشاريعه المقبلة.



لمشاهدة المقابلة كاملة، إليكم الفيديو أدناه: