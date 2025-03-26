"اللقب ما بيصنع فنان"... ميشلين خليفة في حديث لـRamadan Talk عن مسيرتها الفنية المميزة (فيديو)

حلّت المطربة القديرة ميشلين خليفة ضيفة في Ramadan Talk عبر شاشة الـLBCI.



وتحدثت ميشلين خليفة عن مسيرتها الفنية الطويلة التي تزينت بالنجاحات الاستثنائية، وعبّرت عن احترامها الكبير لمحطة الـLBCI قائلة "الها فضل كبير عليي".



واعتبرت ميشلين خليفة أن التعاون مع الموسيقار الراحل ملحم بركات أضاف بريقًا خاصًا لمسيرتها المميزة.



وعن اللقب الذي أطلقه عليها الصحافي الراحل جورج ابراهيم الخوري، "أسطورية الصوت"، قالت ميشلين خليفة إنها تقدّر هذا الأمر كثيرًا مشددة على أن "الألقاب لا تصنع الفنانين بل عليهم إثبات أنهم يوازون مستوى توقعات كبار الصحافة والنقاد".



لمشاهدة المقبلة كاملة، إليكم الفيديو أدناه.