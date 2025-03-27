نقولا الأسطا يكشف تفاصيل أعماله المقبلة في Ramadan Talk... وهذه أمنيته للبنان (فيديو)

استضافت الإعلامية أنيتا سليمان الفنان اللبناني نقولا الأسطا ضمن برنامج Ramadan Talk عبر شاشة الـLBCI.



وتحدث الأسطا عن جمال بلدته زحلة، معبراً عن سعادته بنجاح أغنيته الشهيرة "زحلة يا دار السلام".



وقال الأسطا إن أغنية "عديت للمية" التي أطلقها مؤخراً باللهجة المصرية حققت نجاحاً باهراً، مضيفاً أنه خرج فيها عن أسلوبه الجبلي بالغناء.



ووجه الأسطا أيضاً تحية إلى مقدم البرامج والممثل اللبناني وسام حنا بعد النجاح الكبير الذي حققه برنامج "أكرم من مين" الذي يعرض طيلة شهر رمضان المبارك عبر شاشة الـLBCI، مثنياً على طاقته الإيجابية.



وأكد الأسطا أن قلق الفنان الدائم يكمن في تقديمه أعمال جديدة للجمهور، مضيفاً أن "الترند هو صاحب الموقف اليوم والغناء موهبة حصراً".



واختار الأسطا أغنية "راجع يتعمر لبنان" للفنان الراحل زكي ناصيف لوصف الوضع الحالي في لبنان، معرباً عن تفاؤله بالأجواء الحالية.



ولفت الأسطا إلى أن "الطائفية هي التي تقود السياسة في لبنان"، متمنياً أن يعيش الشعب اللبناني في وطن طبيعي.



وكشف الأسطا عن أبرز أعماله ومشاريعه الفنية المقبلة، موجهاً معايدة إلى اللبنانيين بمناسبة حلول عيد الفطر.



لمشاهدة المقابلة كاملة، إليكم الفيديو أدناه: