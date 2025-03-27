نقولا دانيال لـRamadan Talk: المسرح هو العشق الحقيقي (فيديو)

حل الممثل اللبناني القدير نقولا دانيال ضيفاً ضمن برنامج Ramadan Talk عبر شاشة الـLBCI.



وأكد دانيال أن تزامن شهر رمضان المبارك مع شهر الصوم هو "من أجمل الصور التي يقدمها لبنان للعالم أجمع"، مضيفاً أن "هذا لبنان الرسالة".



وتحدث دانيال عن بداياته في عالم المسرح قائلاً إن "التمثيل كان جزءاً كبيراً من ألعابهم كأطفال في قريته مغدوشة، مضيفاً أنه "كان يشاهد دائماً تمارين المسرحيات في القرية من حائط منزله ويقوم بتقليد الممثلين".



ولفت دانيال إلى أن والده عارض دخوله مجال التمثيل بدايةً، قبل أن يبدّل رأيه بعد رؤيته على خشبة المسرح لاحقاً.



وبين المسرح والتلفزيون والسينما، اختار دانيال المسرح قائلاً إنه "العشق الحقيقي، هو الحياة والمكان الوحيد الذي يستطيع الإنسان تحقيق ذاته فيه".



وأشار دانيال إلى أن "المسرح موجود في كل أنحاء العالم ويحتمل طرح مواضيع مختلفة وخاصةً الجريئة منها، لكن تمويل الأعمال المسرحية من الناحية المالية هو الذي يعيق انتاج أعمال جديدة"، موجهاً تحية إلى كل العاملين في قطاع المسرح.



ومن جهة أخرى، رفض دانيال المقارنة بين المواهب الجديدة والمواهب التي زينت عالم الفن والتمثيل سابقاً، لأن الظروف مختلفة اليوم.



وتحدث دانيال عن أعماله الجديدة، كاشفاً أنه يحضر كتاباً عن جزء من تاريخ قريته مغدوشة.



لمشاهدة المقابلة كاملة، إليكم الفيديو أدناه: