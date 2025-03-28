"أنا إنساني ولكن"... نعيم حلاوي في حديث مميز لـRamadan Talk عن مسيرته وأعماله القادمة (فيديو)

حلّ الكوميدي نعيم حلاوي ضيفًا في Ramadan Talk عبر شاشة الـLBCI.



وفي التفاصيل، تحدّث نعيم حلاوي عن مسيرته الكوميدية الطويلة وطريقة عمله وكيفية صياغته للأفكار، موضحا أنه لا يحب تناول المواضيع الحساسة أو الشماتة بها ولكن المتلقي أحيانًا لا يتلقاها بالطريقة المقصودة قائلا "مني مش إنساني".



وأبدى نعيم حلاوي تفاؤله بالعهد الجديد ورئاسة جوزيف عون قائلا "حبيت القصص اللي عم تصير عم حس هلأ بالتغيير... الطريقة شوي مختلفة".



وشدد نعيم حلاوة على الاختلاف الذي طرأ على ملامح هذا العهد ولكن العوامل المحيطة تحاول عرقلته دائما.



وشرح نعيم حلاوي أنه كان في صدد تصوير عمل لبناني من إنتاج "مروى غروب"، معبّرا عن رأيه بوضع الكوميديا اللبنانية مؤخرا وقال إنها على الصعيد المسرحي ممتازة ولكن على الصعيد التلفزيوني هناك بعض النقص الذي يجب معالجته.



كذلك، كشف نعيم حلاوي عن خوضه تجربة الكتابة معبرا عن حماسه لإكمال التجربة حتى نهايتها.