عمر ميقاتي في حديث عن واقع المسرح في Ramadan Talk... وهذه رسالته للجيل الجديد (فيديو)

حلّ الممثل اللبناني القدير عمر ميقاتي ضيفاً ضمن برنامج Ramadan Talk عبر شاشة الـLBCI.



وعن واقع المسرح في لبنان، قال ميقاتي إن "المسرح اللبناني يعيش مجدداً بالمبادرات الفردية"، مضيفاً أن "المبادرة الفردية هي سمة من سمات اللبنانيين".



ولفت ميقاتي إلى أن المسلسلات التي تعرض حالياً خلال شهر رمضان المبارك تروي قصصاً مأساوية، مضيفاً أن "الشعب اللبناني بحاجة اليوم إلى فسحة أمل".



ووجه ميقاتي رسالة إلى الشباب الذين يرغبون بالدخول إلى عالم الفن قائلاً: "درب الفن فيه شوك، اسعوا للوردة بتحصلوا عليها".



لمشاهدة المقابلة كاملة، إليكم الفيديو أدناه: