الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عمر ميقاتي في حديث عن واقع المسرح في Ramadan Talk... وهذه رسالته للجيل الجديد (فيديو)

اخبار البرامج
2025-03-29 | 12:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عمر ميقاتي في حديث عن واقع المسرح في Ramadan Talk... وهذه رسالته للجيل الجديد (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
عمر ميقاتي في حديث عن واقع المسرح في Ramadan Talk... وهذه رسالته للجيل الجديد (فيديو)

حلّ الممثل اللبناني القدير عمر ميقاتي ضيفاً ضمن برنامج Ramadan Talk عبر شاشة الـLBCI.

وعن واقع المسرح في لبنان، قال ميقاتي إن "المسرح اللبناني يعيش مجدداً بالمبادرات الفردية"، مضيفاً أن "المبادرة الفردية هي سمة من سمات اللبنانيين".

ولفت ميقاتي إلى أن المسلسلات التي تعرض حالياً خلال شهر رمضان المبارك تروي قصصاً مأساوية، مضيفاً أن "الشعب اللبناني بحاجة اليوم إلى فسحة أمل". 

ووجه ميقاتي رسالة إلى الشباب الذين يرغبون بالدخول إلى عالم الفن قائلاً: "درب الفن فيه شوك، اسعوا للوردة بتحصلوا عليها".

لمشاهدة المقابلة كاملة، إليكم الفيديو أدناه:
 

آخر الأخبار

اخبار البرامج

ميقاتي

المسرح

Ramadan

Talk...

رسالته

للجيل

الجديد

(فيديو)

"أنا إنساني ولكن"... نعيم حلاوي في حديث مميز لـRamadan Talk عن مسيرته وأعماله القادمة (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
2025-03-15

صبحي توفيق يكشف سبب غيابه عن الساحة الفنية في Ramadan Talk (فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
2025-03-21

ريتا حايك تروي تجربتها مع الأمومة في Ramadan Talk: "ابني زاد حبي للحياة" (فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
2025-03-27

نقولا دانيال لـRamadan Talk: المسرح هو العشق الحقيقي (فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
2025-03-25

رسالة نارية من طوني كيوان للسياسيين في Ramadan Talk... وهذا سبب غيابه عن الساحة الفنية (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
2025-03-28

"أنا إنساني ولكن"... نعيم حلاوي في حديث مميز لـRamadan Talk عن مسيرته وأعماله القادمة (فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
2025-03-27

نقولا دانيال لـRamadan Talk: المسرح هو العشق الحقيقي (فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
2025-03-27

نقولا الأسطا يكشف تفاصيل أعماله المقبلة في Ramadan Talk... وهذه أمنيته للبنان (فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
2025-03-26

"اللقب ما بيصنع فنان"... ميشلين خليفة في حديث لـRamadan Talk عن مسيرتها الفنية المميزة (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:22

استقالة الرئيسة الموقتة لجامعة كولومبيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

قانون برّي "لبنان دائرة واحدة" يخطف التمثيل المسيحي

LBCI
خبر عاجل
15:03

قاسم: إسرائيل اعتدت على الضاحية والمقاومة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار وفي حال استمر العدوان الإسرائيلي فسنلجأ إلى خيارات أخرى

LBCI
آخر الأخبار
15:09

قاسم: العدوان تجاوز كلّ حدّ والتبريرات الاسرائيلية لا معنى لها ولا يُمكن أن نقبل بالتطبيع والمسارات السياسية التي تريد إسرائيل أن تأخذ ما لم تحصل عليه في الحرب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

إسرائيل تكرس معادلة "مقابل كل صاروخ يُطلق... قصف مكثف سيطال لبنان"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

لجان فرنسية لبنانية تحضيرا لمؤتمر باريس لكن الاصلاحات أولا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

ملف سلاح المخيمات الفلسطينية تحت المجهر...

LBCI
أخبار دولية
14:18

تفاصيل الموقف الايراني من رسالة ترامب…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

في آخر لياليه برنامج "أكرم من مين" يُودّعكم على طريقته...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

في مشروع إعادة الإعمار... "لاء" أميركية للترسانات والأنفاق والمخابئ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

بعد الغارة الإسرائيلية والدمار... الضاحية تستعدّ للعيد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

قانون برّي "لبنان دائرة واحدة" يخطف التمثيل المسيحي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

هذا المطلوب من لبنان قبل ٢١ نيسان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
12:17

دار الفتوى تعلن تفاصيل صلاة العيد: الأحد أول أيام الفطر..

LBCI
أمن وقضاء
10:40

موقوف بجرم احتيال وانتحال صفة قاض دوليّ... وقوى الأمن تُعمّم صورته

LBCI
حال الطقس
01:34

طقس متقلب واحتمال تساقط بعض الأمطار

LBCI
خبر عاجل
11:15

رؤية هلال شوال في تمير وغداً الأحد أول أيام عيد الفطر بالسعودية

LBCI
أمن وقضاء
12:05

قائد الجيش تفقّد وحدات جنوب الليطاني: عمليات إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية تخدم العدو..

LBCI
أخبار لبنان
03:22

تذكير بوجوب تقديم الساعة منتصف ليل ٢٩ - ٣٠ أذار

LBCI
أمن وقضاء
08:57

بعد إستهداف الضاحية أمس... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
08:51

رئيس مجلس الوزراء العراقي يؤكد في اتصال مع بري الموافقة على تزويد لبنان بالوقود لمدة 6 أشهر

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More