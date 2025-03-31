الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حفلات فنية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عبدو منذر يكشف عن جديده لـRamadan Talk... هذا ما يحضر له (فيديو)

اخبار البرامج
2025-03-31 | 11:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عبدو منذر يكشف عن جديده لـRamadan Talk... هذا ما يحضر له (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
عبدو منذر يكشف عن جديده لـRamadan Talk... هذا ما يحضر له (فيديو)

حلّ الفنان والملحن عبدو منذر ضيفاً ضمن برنامج Ramadan Talk عبر شاشة الـLBCI.

 

وعايد منذر المشاهدين بمناسبة حلول عيد الفطر، لافتاً إلى أن زمن الصوم يعني له الكثير.

 

وتحدّث منذر عن قدرته على الدمج بين الموسيقى الشرقية والغربية في أعماله بطريقة مميزة ولافتة، وهو الأسلوب الذي اشتهر به خلال مسيرته المهنية.

                    

وكشف منذر أيضاً عن أعماله ومشاريعه المقبلة، قائلاً إنه بصدد تجديد أغنية "عبدو عبيد عبيدو" للشحرورة النجمة صباح، بالإضافة إلى تحضيره أغنيتين عن المرأة وأغنية أخرى تتمحور حول شخصية "حنا السكران".

 

لمشاهدة المقابلة كاملة، إليكم الفيديو أدناه:

آخر الأخبار

اخبار البرامج

جديده

لـRamadan

Talk...

(فيديو)

LBCI التالي
ليلة 30 آذار 2025: "ما في حدا ببيتو"! هذا ما فعله برنامج أكرم من مين
عمر ميقاتي في حديث عن واقع المسرح في Ramadan Talk... وهذه رسالته للجيل الجديد (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
2025-03-20

"سنبنيه معا لو مهما اختلفنا"... تانيا قسيس تكشف عن جديدها لـRamadan Talk (فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
2025-03-27

نقولا دانيال لـRamadan Talk: المسرح هو العشق الحقيقي (فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
2025-03-18

يزبك وهبة لـRamadan Talk: هدى شديد حبيبة قلبي وهذه الزميلة هي نقطة ضعفي (فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
2025-03-13

رودني حداد لـRamadan Talk: "لو براندو كان بلبنان كان انتحر" (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

ليلة 30 آذار 2025: "ما في حدا ببيتو"! هذا ما فعله برنامج أكرم من مين

LBCI
اخبار البرامج
2025-03-29

عمر ميقاتي في حديث عن واقع المسرح في Ramadan Talk... وهذه رسالته للجيل الجديد (فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
2025-03-28

"أنا إنساني ولكن"... نعيم حلاوي في حديث مميز لـRamadan Talk عن مسيرته وأعماله القادمة (فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
2025-03-27

نقولا دانيال لـRamadan Talk: المسرح هو العشق الحقيقي (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2025-03-28

وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولّدات الخاصّة عن شهر آذار

LBCI
أخبار دولية
00:37

ترامب توعّد إيران بالقصف وفرض رسوم جمركية ثانوية

LBCI
صحف اليوم
23:59

مرجع سياسيّ لـ"الأنباء الكويتية": التّصعيد الإسرائيليّ يأتي ضمن محاولات تل أبيب لفرض معادلات جديدة

LBCI
أخبار دولية
2025-03-30

الشرع يستعجل الإلتزام بالمطالب الأميركية.. ورسالة في الاتجاه المعاكس

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:04

إسرائيل تبحث عن خيارات في التعامل مع جبهة لبنان وعودة الإغتيالات واحدة من السيناريوهات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

بوتين يراهن على عودة الغاز الروسي لأوروبا بثمن أميركي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الـGhibli AI: الترند الذي أشعل السوشيال ميديا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

ضربة قاضية لليمين المتطرف: لوبان تُمنع من الترشح للرئاسة الفرنسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

إقالة موظفي USAID وإلغاء الوكالة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

في عيتا الشعب ورامية... العيد منقوص تحت الإحتلال وبين الشهداء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

إعادة إعمار لبنان: الإصلاح أولًا ثم التمويل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

ليلة 30 آذار 2025: "ما في حدا ببيتو"! هذا ما فعله برنامج أكرم من مين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

موقوفون في قضية إطلاق الصواريخ من الجنوب اللبناني

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
03:35

ثلاثة موقوفين في قضية اطلاق الصواريخ... هذا ما كشفته معلومات الـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:22

جديد تحقيقات ملف الصورايخ على إسرائيل

LBCI
خبر عاجل
13:14

المكتب الإعلامي لسلام: الحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في مواعيدها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

في عيتا الشعب ورامية... العيد منقوص تحت الإحتلال وبين الشهداء

LBCI
حال الطقس
03:41

طقس متقلب مغبر ودافئ مع رياح قوية الثلاثاء

LBCI
أمن وقضاء
08:40

توقيف منفذ جريمة الهرمل

LBCI
أمن وقضاء
09:29

في كفرجوز... أقدما على سرقة لافتات وكتبا عبارات "داعش"...

LBCI
خبر عاجل
12:59

قوى الأمن: بسبب الازدحام المروري على أوتوستراد جونية - بيروت تم تحويل حركة السير على الطريق البحرية من الضبية باتجاه بيروت اعتبارا من الساعة 19:30 وحتى الساعة 21:30

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More