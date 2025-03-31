عبدو منذر يكشف عن جديده لـRamadan Talk... هذا ما يحضر له (فيديو)

حلّ الفنان والملحن عبدو منذر ضيفاً ضمن برنامج Ramadan Talk عبر شاشة الـLBCI.

وعايد منذر المشاهدين بمناسبة حلول عيد الفطر، لافتاً إلى أن زمن الصوم يعني له الكثير.

وتحدّث منذر عن قدرته على الدمج بين الموسيقى الشرقية والغربية في أعماله بطريقة مميزة ولافتة، وهو الأسلوب الذي اشتهر به خلال مسيرته المهنية.

وكشف منذر أيضاً عن أعماله ومشاريعه المقبلة، قائلاً إنه بصدد تجديد أغنية "عبدو عبيد عبيدو" للشحرورة النجمة صباح، بالإضافة إلى تحضيره أغنيتين عن المرأة وأغنية أخرى تتمحور حول شخصية "حنا السكران".

لمشاهدة المقابلة كاملة، إليكم الفيديو أدناه: