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"عم إشحد ليضل المسرح ماشي"... نضال الأشقر لـ"أرض الواقع": أنا خائفة على لبنان وهذا ما أندم عليه (فيديو)

اخبار البرامج
2025-04-06 | 15:40
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&quot;عم إشحد ليضل المسرح ماشي&quot;... نضال الأشقر لـ&quot;أرض الواقع&quot;: أنا خائفة على لبنان وهذا ما أندم عليه (فيديو)
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"عم إشحد ليضل المسرح ماشي"... نضال الأشقر لـ"أرض الواقع": أنا خائفة على لبنان وهذا ما أندم عليه (فيديو)

استضاف الإعلامي رودولف هلال في هذه الحلقة من برنامج "أرض الواقع" عبر شاشة الـLBCI، الممثلة والمخرجة المسرحية نضال الأشقر.

 

وعبّرت الأشقر عن حبها الكبير للمسرح قائلةً إنه "عبارة إنسانية لا تعطي رونقها لأحد ومكانه محفوظ".

 

ولفتت الأشقر إلى أنها تشعر بالندم بسبب عدم تركيزها على الأعمال السينمائية، مضيفةً أنها شعرت بضرورة العودة إلى لبنان لإحداث نهضة ثقافية وفكرية وأدبية على الرغم من الصعوبات التي اعترضت طريقها.

 

وطلبت الأشقر من وزير الثقافة غسان سلامة دعم المسرح اللبناني، قائلةً "هو يعلم أن كل المسارح حول العالم يجب أن تحصل على الدعم اللازم".

 

وحول إمكانية خوضها غمار الانتخابات النيابية في لبنان، أكدت الأشقر أنها تفضل عدم الترشح للانتخابات في بلد طائفي، مضيفةً أنها لا تؤمن بتركيبة لبنان.

 

ولفتت الأشقر إلى أن المسرح في لبنان يتطور دائماً، وتابعت: "لا يمكننا الاستمرار بهذه الطريقة بسبب عدم دعم الوزراء للمسرح اللبناني".

 

وتابعت الأشقر قائلةً: "عم إشحد ليضل المسرح ماشي".

 

وعن الممثل الراحل أنطوان كرباج، قالت الأشقر إنه "من أهم الفنانين"، معبرةً عن شعورها بالحزن بسبب غياب العديد من الفنانين عن جنازته.

 

وأكدت الأشقر أنها مع الرقابة على الأمن في لبنان فقط، مؤكدةً أن مشروع التطبيع مع اسرائيل موجود ومطروح منذ وقت طويل.

 

ووصفت الأشقر الإسرائيليين بـ"الوحوش البشرية"، مضيفةً أنهم "هدموا لبنان".

 

وتحدثت الأشقر عن الأوضاع في سوريا مؤكدةً أنها خطيرة، وعبرت عن حبها لسوريا والشعب السوري.

 

وعن الأمين العام السابق لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله، قالت الأشقر إنه "شخصية نادرة ومهمة ووجوده يساعد لبنان كثيراً"، معبرةً عن خوفها على لبنان.

 

وأشادت الأشقر بالممثل جورج خباز قائلةً إنه "انسان مميز"، واختارت المخرجة والممثلة نادين لبكي للعب دور البطولة في إحدى مسرحياتها المقبلة.

 

لمشاهدة الحلقة كاملة، اضغطوا هنا.

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