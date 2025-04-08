ندى كوسا تتحدث عن "عقدها النفسية": "كتار"... وهذا ما شرحته

أطلّت ملكة جمال لبنان ندى كوسا على الجمهور والحلقة الأولى من الموسم الجديد من برنامج Researcher "قصة كبيرة" مع مقدم البرنامج الدكتور عماد بو حمد للمشاركة في حلقة مميزة.

في مستهلّ الحلقة، تناول الدكتور عماد موضوع الصحة النفسية كونه اختصاص ندى كوسا، ثم طرح سؤالاً مباشراً على ندى حول العقدة النفسية التي تعاني منها، لتردّ ضاحكةً: "كتار!"، مشيرةً إلى أن الإنسان يمرّ بالكثير من اللحظات التي يظن فيها أنه يعاني من عقد نفسية، لكن عند مواجهتها وفهم جذورها، يكتشف أنها ليست معقّدة كما كان يظن، بل هي أمور بسيطة ضخّمها الخوف أو القلق.

وعندما أصرّ على معرفة أبرز تلك العقد، اعترفت ندى بأن الخوف هو أحد العوائق الأساسية في حياتها.