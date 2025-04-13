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"عصعيد شخصي يمثّلني نعمة افرام"... غي مانوكيان لـ"أرض الواقع": لبنان مستقبلنا وماضينا (فيديو)
اخبار البرامج
2025-04-13 | 15:00
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"عصعيد شخصي يمثّلني نعمة افرام"... غي مانوكيان لـ"أرض الواقع": لبنان مستقبلنا وماضينا (فيديو)
استضاف الإعلامي رودولف هلال في هذه الحلقة من برنامج "أرض الواقع" عبر شاشة الـLBCI، النجم العازف غي مانوكيان.
وفي التفاصيل، تحدث غي مانوكيان عن أهمية العلم والموهبة في الآن نفسه، بالإضافة إلى أهمية الدعم المعنوي.
وشرح غي مانوكيان أن الداعم الأول له في حياته المهنية منذ الصغر كان والده الذي لم يفوّت فرصة لتشجيعه، وشدد على أهمية تضحيات والديه في حياته والتي سبّبت هذا النجاح.
وعلى صعيد الملفات السياسية والتطورات المحلية، عبّر غي مانوكيان عن دعمه للنائب نعمة افرام ووجه رسالة للنائبة بولا يعقوبيان حيث هنّأها على جرأتها ومثابرتها لإكمال نضالها ضمن مجتمع ذكوري.
وأوضح غي مانوكيان أن سلاح حزب الله يتمتع بأهمية كبرى وخبرة عسكرية طويلة لذلك يُفضل أن ينال الشرعية من خلال دمجه مع سلاح الجيش اللبناني وذلك من دون إلغاء أي طرف، والحفاظ على سيادة الدولة.
وعن نجاحه الفني، قال غي مانوكيان "بعمل فوق الـ100 حفلة... في كثير ناس قاعدة ببيوتها من ورايي"، معتبرًا أن التلفزيون الأول الذي دعمه كان تلفزيون لبنان وتحدث عن مساندة الـLBCI له خلال مسيرته.
وأوضح غي مانوكيان أنه لا قيمة للألقاب الفنية بالنسبة له ولكنه يعتبر نفسه نجمًا عالميًا منذ 25 سنة، كما أنه كلما "ازداد النجاح ازداد الضغط والمسؤولية".
وبناء على الأرقام والنتائج وعدد الحفلات، اعتبر غي مانوكيان أنه حتى اللحظة لم يتفوق على أدائه أي من العازفين في الوسط الفني قائلا: "لهلأ مني شايف حدا قدامي".
لمشاهدة الحلقة كاملة،
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يمثّلني
افرام"...
مانوكيان
لـ"أرض
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مستقبلنا
وماضينا
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