هل يجب على الفنان أن يكون ملتزماً بالدين؟ جوزيف عطية يختار الإيمان ويتحدث عن الحب والانفصال

في حديثٍ صريح جمع بين الشهرة والإيمان ضمن حلقة "أرض الواقع" الخاصة بعيد الفصح مع الإعلامي رودولف هلال، شدّد النجم اللبناني جوزيف عطية على تمسّكه بمبادئه الدينية، مؤكدًا أن الإيمان وممارسته يشكّلان أولوية في حياته الشخصية، بالرغم من كونه فنانًا في دائرة الأضواء.

وقال عطية:" لن أتوقف عن ممارسة ديني، هذه حياتي الشخصية وسأبقى على طريقتي، ولن أخسر جمهوري بسبب ذلك. أؤمن أن هذه هي الحقيقة التي أعيش من خلالها."

وأضاف أن العديد من الأشخاص نصحوه بعدم نشر ترتيلة الجمعة العظيمة، لكنه رفض الانصياع لتلك الآراء لأنه مقتنع بخياراته، قائلاً: "هذا إيماني، وأنا أفتخر فيه وأحترمه."

وتحدّث عطية عن التزامه بالصوم لمدة 50 يومًا، كما تطلب الكنيسة، مؤكداً أن الإيمان بالنسبة له ليس مجرد طقس، بل نهج حياة.

أما عن حياته العاطفية، فكشف أنه انفصل سابقًا عن شابة كان يرتبط بها، والسبب كان تعليقًا سخيفًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يعكس حجم التأثير الذي يمكن أن تتركه المنصات الرقمية على العلاقات الشخصية.

تصريحات جوزيف عطية فتحت باب النقاش حول التوازن بين النجومية والإيمان، مؤكداً أن الفنان يمكنه أن ينجح ويظل ملتزمًا بقناعاته الدينية في آنٍ واحد.

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