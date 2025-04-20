هل يطمح جوزيف عطية للوصول إلى العالمية؟ هذا ما كشفه في "أرض الواقع"

في حلقة "أرض الواقع"، تحدّث الفنان جوزيف عطية عن مفهوم العالمية، مؤكداً: "لا أفكر بهذه الطريقة، ما يهمّني فعلاً هو أن يُحب الناس أغنيتي، سواء في لبنان أو خارجه".



في سياق آخر، تلقّى جوزيف معايدة مميزة على الهواء من النجمة سيرين عبد النور، التي شبّهته بنفسها من حيث الأخلاق والروح الإيجابية.

وقالت الأخيرة: "سيرين بتشبهني بطريقة صداقتنا، وسبب استمرارها هو إنه ما بيكون في مواقف بتكسر العلاقة، نحنا دايمًا حاضرين لبعض بالأفراح والأحزان".



وعن أحد المواقف القريبة منهما، روى جوزيف كيف زارا معًا كنيسة القديسة تيريزا للصلاة، كما روى قصة طريفة عن تأديته ترنيمة قديماً بأسلوب مميز على طريقة "ميجانا".

ومن المواقف الطريفة التي رواها خلال الحلقة، تحدّث عن حادثة حصلت معه في "غرفة البخار" أثناء وجوده في ألمانيا، حيث دخل عن طريق الخطأ ووجد نفسه داخل الغرفة مع ثلاثة رجال عراة وامرأة، ليتبيّن لاحقاً أنه هو المخطئ، بينما كان وجودهم في المكان طبيعياً.



كما شارك مواقف غريبة أخرى حصلت له خارج لبنان، أظهرت جانبه العفوي وروحه المرحة بعيداً عن الأضواء.

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