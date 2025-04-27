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زياد نجيم: جبهة الإسناد كانت قرارا غبيا وغلطة الشاطر بألف والخروقات الاسرائيلية لن تتوقف إلا بهذه الحالة
اخبار البرامج
2025-04-27 | 15:45
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زياد نجيم: جبهة الإسناد كانت قرارا غبيا وغلطة الشاطر بألف والخروقات الاسرائيلية لن تتوقف إلا بهذه الحالة
أكد الدكتور زياد نجيم أنه لا ينزعج عندما يقول الناس عنه أنه "مثير للجدل".
وفي حديث لبرنامج "أرض الواقع" مع الإعلامي رودولف هلال عبر شاشة الـLBCI، قال نجيم: "فخور بانني لبناني وبالباسبور وبالأرزة، لكنني مواطن العالم، وهناك الكثير من الأماكن في العالم التي تشبهني"، مضيفا أن "الحدود والباسبورات والبلاد هي صنيعة اصطناعية لأنها صنيعة الإنسان".
وتحدث نجيم عن بداياته في عالم الإعلام منذ 39 سنة، وكيف انطلق من شاشة الـLBCI مع المخرج الراحل سيمون الأسمر.
وأوضح أن "لا أحب الذكاء الاصطناعي لأنه اصطناعي ولا أستخدمه في عملي".
وسياسيا، اعتبر زياد نجيم أن لبنان لن يعيش بسلام وبعيدا عن الخروقات الإسرائيلية الا الى حين أن يوقع اتفاقية سلام مع إسرائيل، وقال: "اللبنانيون "قرطة كذابين وخبثاء"، وهم لم يحسموا أمرهم بالصداقة والعداء مع سوريا واسرائيل، والكثير من اللبنانيين لا يعتبرون إسرائيل عدوا".
ورأى أن "جبهة الإسناد كانت قرارا غبيا وغلطة الشاطر بألف لأن من اتخذوا هذا القرار ليسوا بأغبياء".
واعتبر أن "لأميركا في لبنان سفيرين، أحدهما رئيس مجلس النواب نبيه بري".
هذا وأكد زياد نجيم أنه تزوج مدنيا، معتبرا أن "السلطات الدينية لا تشبه يسوع الناصري لا بالشكل ولا بالمضمون".
كما اعتبر زياد نجيم أن لا حق لأحد بالتدخل فيما إذا كان قد عمّد ابنه أو لا، الا أنه أوضح أنه لم يعمده وأن اذا ابنه اختار ذلك عندما يكبر فهذا القرار يعود له وحده.
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