ممثل لبناني يروي تجربته مع حوادث السير: "لو لم أكن أرتدي بدلة الحماية لما كنتُ موجودًا الليلة" (فيديو)

تحدّث الممثل اللبناني سعيد سرحان في حلقة جديدة من برنامج "The Researcher" مع الدكتور عماد بو حمد، عن تجاربه الشخصية مع حوادث السير، موضحًا أنه تعرّض لحادثتين خطيرتين على متن دراجته النارية.

في الحادث الأول، قال سرحان إن الخطأ كان من السائق الذي أمامه، حيث كان يبدّل بين السرعتين الأولى والثانية عندما توقّف السائق بشكل مفاجئ، ما اضطره إلى القفز عن الدراجة لتجنّب الاصطدام، وأُصيب بكتفه رغم أنه كان مرتبطًا بتصوير بعد خمسة أيام فقط.

أما الحادث الثاني، فأقرّ بأنه كان نتيجة خطأ منه، حيث كان يقود بسرعة على أحد المنعطفات دون الانتباه بسبب انشغاله بتفقد أمرٍ في الدراجة، مما أدى إلى وقوعه وتعرضه للإصابة.

وخلال حديثه، شدّد سرحان على أهمية ارتداء ملابس الحماية الخاصة بسائقي الدراجات النارية، قائلاً: "لو لم أكن أرتدي بدلة الحماية، لما كنتُ موجوداً الليلة هنا."

وفي الجانب الإنساني من اللقاء، كشف سرحان أنه ابن شهيد، حيث فقد والده خلال مقاومة العدوان الإسرائيلي قديماً وكان عمر الممثل آنذاك سنة ونصف فقط، مشيرًا إلى أن والدته كانت له الأم والصديقة، وهو اليوم يعيش تجربة الأبوة بكل حبّ مع أطفاله.