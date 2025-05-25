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"أنا متشدد بالحق"... رودني حداد: لا طموحات سياسية لديّ وهدفي أكبر من ذلك
اخبار البرامج
2025-05-25 | 15:41
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"أنا متشدد بالحق"... رودني حداد: لا طموحات سياسية لديّ وهدفي أكبر من ذلك
رأى الممثل والمخرج والكاتب رودني حداد أن "الفنان هو إنسان مثله مثل غيره، وبعض الإعلاميين يبدون آراءهم السياسية علما أن مهنيا هذا الأمر ليس صحيحا".
وخلال حلوله ضيفا في برنامج "أرض الواقع" مع الاعلامي رودولف هلال عبر شاشة الـLBCI، قال: "يعيّبون الفنان عندما يتدخل بالسياسة ولكن حبذا أن نرى ماذا يحصل عندما تتدخل السياسة بالفن".
وشدد حداد على أن "الوطن يأتي أولا"، سائلا: "اذا كانت هويتك الثقافية والسياسية معرضة للزوال فهل تجلس وتسكت؟".
وتابع: "الحالة النفسية في لبنان هي الأساس ولم تتغير الأمور منذ الثورة وحتى اليوم"، مضيفا: "عندما انتخب النواب ميشال عون رئيسا للجمهورية لم يكن هناك اتصالات من السفراء لانتخاب رئيس جمهورية في لبنان".
وأكد رودني حداد أن "التيار الوطني الحر لا يعمل "من تحت الطاولات""، معتبرا أن "اللبنانيين لا يقرأون التاريخ حتى اليوم، والتاريخ يقول إن هناك بعض الأشخاص الذين لا يجب أن تتم إعادة انتخابهم".
كما شدد على أنه "أنا متشدد بالحق، أنا فنان لذلك أنا متطرف".
وتابع: "لا طموحات سياسية لديّ وهدفي أكبر من ذلك... هدفي أن أغير البلد وأن أحسّنه، ومن غير الممكن أن أترشح على أي مقاعد سياسية خاصة أن إيماني بالديمقراطية قليل".
وأوضح أنه "على حديث دائم مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ولم يطرح يوما عليّ أن أترشح على أي مقعد لأنه يعرف رأيي بالموضوع".
ولفت رودني حداد الى أن "كانت هناك إرادة باقفال محطة الـ OTV خلال الثورة، ولكن الحفاظ على الأشخاص الذين يعملون في المحطة هو أمر أساسي".
واعتبر أن "المشكلة في لبنان هي أنه لا وجود للمحاسبة، والسياسي عندما يفكر في المنفعة المادية يكون غير وطني"، مشيرا الى أن "المادة تتحكم بالسياسة".
وفي سياق آخر، رأى رودني حداد أن "ما يحصل في سوريا هو خيار الشعب السوري، وما نريده هو عودة النازحين السوريين الى بلادهم، والعقوبات قد رُفعت عن بلادهم وأصبحت آمنة".
وعلى الصعيد الفني، قال رودني حداد: "يهمني أن يكون هناك مسلسلات لبنانية وأن نرى الانتاجات المحلية، ولو كان الوضع الاقتصادي في لبنان جيدا لكنا رأينا المستثمرين يعملون هنا".
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