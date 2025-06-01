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"العلامة التجارية الناجحة بدها قصة حلوة"... "إم شريف" مسيرة نجاح ملهمة وهذه تفاصيلها!

اخبار البرامج
2025-06-01 | 15:30
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&quot;العلامة التجارية الناجحة بدها قصة حلوة&quot;... &quot;إم شريف&quot; مسيرة نجاح ملهمة وهذه تفاصيلها!
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"العلامة التجارية الناجحة بدها قصة حلوة"... "إم شريف" مسيرة نجاح ملهمة وهذه تفاصيلها!

تحدثت مؤسِّسة سلسلة مطاعم "إم شريف" ميراي حايك في الحلقة الأولى من My Journey من الأول بوسمه الجديد عن مسيرة انطلاقها الناجحة، والطريق الذي سلكته حتى وصلت الى نجاحاتها اليوم.

وفي التفاصيل، بدأت قصة إم شريف مع السيدة ميراي بحبها الكبير للطهي حيث استطاعت موهبتها أن تترك بصمة لبنانية في مختلف أنحاء العالم ومنافسة أهم المطابخ العالمية، وذلك بمساعدة ودعم عائلتها وبشكل خاص زوجها وشقيقها السيد داني شكور.

واعتبرت السيدة ميراي أن الانتقاد يشكّل نقطة مهمة في حياتها العملية خصوصا مع ازدياد نجاحات "إم شريف"، قائلة: "القلق قد يكون إيجابيًّا ويشير إلى أن التحدي ازداد وعلينا المحافظة على مستوى توقعات العملاء".

وفي سياق الحلقة، أطلّ المدير التنفيذي لسلسلة مطاعم "إم شريف" السيد داني شكور الذي عبّر عن مدى إعجابه بفكرة برنامج "My Journey من الأول" حيث أشار إلى أن نجاح العلامة التجارية يُقاس بجمال اسمها أولا والقصة خلف نشأتها ثانيا.

وتحدث السيد داني عن الإنجازات المهمة التي حققتها سلسلة مطاعم "إم شريف" والتحديات التي تواجهها يوميا ومسيرتها التي أصبحت عالمية، وعبّر عن أهمية الحصول على تكريم محلي من الدولة اللبنانية لأنه الأهم مقارنة بالجوائز العالمية.

وفي الختام، عبّر كل من داني وميراي عن أهدافهما في إكمال المسيرة الناجحة والوصول إلى المزيد من البلدان حول العالم، كون "إم شريف سفيرة المطبخ اللبناني بالعالم".

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