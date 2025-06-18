مع اقتراب مهرجان الزمن الجميل بدورته الثامنة... صلاح تيزاني يشوّق الجمهور للحدث المنتظر (فيديو)

استضافت الإعلامية مايا أبو الحسن الممثل القدير صلاح تيزاني ضمن البرنامج الصباحي "Morning Talk" عبر شاشة الـLBCI.

وفي إطار التحضيرات المستمرة لإقامة الدورة الثامنة من "مهرجان الزمن الجميل"، تحدّث صلاح تيزاني عن أهمية هذا الحفل ومساهمته في تعزيز دور لبنان الثقافي والفني، وتكريم عمالقة الفن والغناء والتمثيل.



وتحدث صلاح تيزاني عن المؤسسة اللبنانية للإرسال LBCI معاتبًا بعفوية رئيس مجلس إدارتها الشيخ بيار الضاهر "واعدني بفنجان قهوة"، وقال: "أنا سعيد كثير بس كون موجود بالـLBCI(...) بعدها مستمرة بجهد القيّمين عليها وخاصة الشيخ بيار الضاهر".