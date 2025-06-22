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"هذا ما ساعدني على النجاح في مسيرتي"... مي متى لـ"أرض الواقع": بعدك بتسألني ليش متعلّقة بالـLBCI؟
اخبار البرامج
2025-06-22 | 14:30
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"هذا ما ساعدني على النجاح في مسيرتي"... مي متى لـ"أرض الواقع": بعدك بتسألني ليش متعلّقة بالـLBCI؟
حلّت الإعلامية مي متى ضيفة على برنامج "أرض الواقع" مع الإعلامي رودولف هلال عبر شاشة LBCI، في حوار صريح وعفوي استعرضت فيه محطات من مسيرتها المهنية، وكشفت عن مشروع إعلامي جديد مرتقب يُحضّر للعرض في فصل الشتاء.
وأشارت مي متى الى أنها آخر من غادر من الجيل الذي أسّس المؤسسة اللبنانية للإرسال، مضيفة: "لو دامت لغيرك لما وصلت إليك، وكل شيء في الحياة له نهاية. عندما بدأت ألاحظ فرق العمر بين وبين زملائي الجدد، وجدت أن معظمهم أصغر مني بكثير."
وعن خلفيتها الأكاديمية، أوضحت أنها لم تدرس الإعلام، بل الفلسفة، وتابعت: "عندما فتحت الـLBCI أبوابها، بدأنا العمل، لكن من لا يدرس الإعلام لا يعرف تفاصيل الإنتاج. ما ساعدني على النجاح هو صوتي وطريقة إلقائي ورصانتي ومحبة الناس."
وعن الغياب عن الشاشة، قالت:"لم أكن أخاف من أن ينساني الناس. وبرأيي، أفضل مذيعي الأخبار اليوم هم في الـLBCI."
وأعلنت متى عن برنامج جديد قيد التحضير، قائلة: "من المفترض أن يكون لدينا برنامج خلال الشتاء، فكرته جديدة جداً ولم يسبق لأحد أن نفّذها."
وعن المقارنة بين البرامج السياسية والفنية، عبّرت بصراحة بالقول إن "البرامج الفنية أفضل بكثير من السياسية، لأن عالم السياسة مليء بالفاسدين والسارقين والكذب، بينما الفن عالم من الفرح والإبداع والأشخاص الطيبين."
وأكدت أنها اختارت مغادرة العمل الاعلامي السياسي عن قناعة: "خرجت من عالم السياسة لأنني اشمأزيت من شخصياته وشعرت بالخوف من العواقب."
وتحدثت عن لقائها برئيس الجمهورية، واصفة إياه بـ"الجميل جداً"، وأضافت:
"لم أشعر أنني أقف أمام رجل غريب."
وقلرنت مي متى بين إطلالات الإعلاميات من جيلها وإعلاميات اليوم، وقالت: "نحن كنا "نجخ" أكثر، وأنا لا أرتدي إلا ما يليق بي".
وبعد أن شاهدت ريبورتاجا عن مسيرتها في المحطة، قالت: "بعدك بتسألني ليش متعلّقة بالـLBCI؟ في عظمة بهالمؤسسة ما بتتكرر"، مشددة على أن "لم أجمع ثروة من عملي في الإعلام."
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