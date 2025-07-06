"زوجتي علوية وأنا مسيحي ونحن سعداء جدا"... طوني عيسى: هدفي ليس الألقاب ولن أتوقف عن التمثيل

رأى الممثل طوني عيسى أن "الناس يريدون التغيير"، مشيرا الى أن "أهالي عمشيت يعرفون مدى محبتي للناس ورغبتي في العمل، وعندما ترشحت للانتخابات البلدية كان هدفي أن أضع بصمتي وأن أظهر انني أريد العمل".



وأوضح طوني عيسى خلال حلوله ضيفا في برنامج "أرض الواقع" مع الإعلامي رودولف هلال عبر شاشة الـLBCI ، أنه "اليوم اخترت أن أكون عضوا في البلدية وأن أتسلم لجنة الثقافة والفن والمهرجانات في عمشيت ولا أحد يعلم ماذا يكتب له الله في المستقبل".



وأكد طوني عيسى أن "رفضنا الدعم السياسي للائحتنا وأحد أسباب ترشحي هو وصول الرئيس جوزيف عون الى رئاسة الجمهورية"، لافتا الى ان "الرئيس ميشال سليمان كان داعما لنا ونحن نفتخر به كابن عمشيت".



وشدد على أن "لدي وقت للعمل في البلدية، وهدفي ليس الألقاب، وجميعنا يجب أن نعمل تحت سقف القانون".



وتابع: "لن أتوقف عن العمل في مجال التمثيل فهذا عملي، وعلي أو أوفق بين عملي البلدي وعملي الفني".



وفي سياق منفصل، رأى طوني عيسى أن "على النازحين السوريين أن يغادروا لبنان وأن يعودوا الى بلادهم بطريقة منظمة".



وحول تعليق الناس الدائم على اختلاف الأديان بينه وبين زوجته، قال: "زوجتي علوية وأنا مسيحي ونحن سعداء جدا وتعلموا التعايش من منزلنا".



وشدد طوني عيسى على أن "العائلة مسؤولية كبيرا جدا وجميلة جدا، وأعيش حياة عائلية جميلة جدا".



وردا على سؤال حول اذا ما كان يسمح لابنته في المستقبل أن تخوض مجال التمثيل، قال طوني عيسى: "أترك لابنتي حرية الاختيار في حال أحبت الدخول في مجال التمثيل، وأنصحها بعدم خوضه ولكن أترك لها حرية الاختيار".



ورأى أن "وضع الدراما اللبنانية سيء جدا، ولا وجود لخطة اصلاح للعجلة الدرامية".



واعتبر أن "المسرح هو خشبة الخلاص للممثل، وأعمل اليوم على مسرحية جديدة لجيزيل هاشم زرد اسمها "كسر القالب"، وتتحدث عن الطلاق والعائلة وتفكك الأسرة ضمن اطار درامي يجمع التراجيديا والكوميديا، والعرض سيكون من آخر تموز حتى آخر آب".

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