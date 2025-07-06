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منذ 1875 ولغاية اليوم... جامعة القديس يوسف: قصة نجاح مستمرة وهذه تفاصيلها
اخبار البرامج
2025-07-06 | 16:00
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منذ 1875 ولغاية اليوم... جامعة القديس يوسف: قصة نجاح مستمرة وهذه تفاصيلها
تحدث البروفسور الأب سليم دكاش رئيس جامعة القديس يوسف (اليسوعية)، في برنامج My Journey من الأول عبر شاشة الـLBCI، مع د. باسكال لحود عن رحلة نجاح الجامعة منذ تأسيسها حتى اليوم.
وروى دكاش كيف انطلقت الجامعة سنة 1875، ببركة القديس يوسف، وتمويلها كان أميركيا، حيث توجه أحد الآباء الى أميركا لجمع المال وشراء الأرض التي بنيت عليها الجامعة في بيروت.
وأشار دكاش الى أنه لغاية اليوم على رئيس الجامعة أن يكون راهبا يسوعيا لبث الروح اليسوعية في الجامعة، ويبقى حتى يبلغ عمر 75 سنة، لافتا الى أن أول كلية للجامعة كانت كلية اللاهوت والفلسلفة.
وتحدث دكاش عن أسوأ مرحلتين عايشتهما الجامعة، والتاريخ المفصلي الذي حوّل الكليات المنفصلة الى كليات مترابطة وجامعة موحدة.
وأوضح بالأرقام تفاصيل عدة حول الكليات وعدد الطلاب ومراكزها....
كما تحدث عن العلاقة بين جامعة اليسوعية ومستشفى أوتيل ديو، وكيف انطلقت ومصدر تمويلها.
وشدد الأب دكاش على روح العائلة المتواجدة في الجامعة متنميا أن تستمر دائما.
***لمشاهدة الحلقة كاملة
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اخبار البرامج
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