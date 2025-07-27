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التنمية المستدامة... هكذا تساهم في تحسين أداء الشركات وتعزيز راحة الموظفين! (فيديو)

اخبار البرامج
2025-07-27 | 15:54
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التنمية المستدامة... هكذا تساهم في تحسين أداء الشركات وتعزيز راحة الموظفين! (فيديو)
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التنمية المستدامة... هكذا تساهم في تحسين أداء الشركات وتعزيز راحة الموظفين! (فيديو)

تناولت الدكتورة باسكال لحود في هذه الحلقة من برنامج  "My Journey  من الأوّل" عبر شاشة الـLBCI موضوع التنمية المستدامة.

واستضافت لحود في القسم الأول من الحلقة المديرة التنفيذية لشبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة في لبنان دينا فاخوري التي عرّفت التنمية المستدامة وقدّمت شرحاً موسعاً عن الإستدامة وقدرتها على تحسين أداء الشركات والموظفين.

وحلّت رئيسة قسم التسويق والعلاقات العامة والإتصالات في شركة كورال فاليري خاطر ضيفة ضمن هذه الحلقة، حيث تحدثت عن كيفية تطبيق الشركة لسياسة الإستدامة بهدف الحفاظ على المسؤولية الإجتماعية والتنمية المستدامة، كاشفةً عن سلسلة من المبادرات للشركة لتطبيق الإستدامة وتعزيز راحة الموظفين.

وبدورها، تحدثت المسؤولة التنفيذية في وحدة البيئة والتنمية المستدامة بالجامعة الأميركية في بيروت، كريستال بو حرب عن تأسيس هذه الوحدة وقصتها وكيفية مساهمتها في نشر التوعية حول التنمية المستدامة وأهميتها في المجتمع.

ومن جهتها، تحدثت الرئيسة التنفيذية لشركة "Kristies Lab" كريستينا خاطر أيضاً عن دور التنمية المستدامة وأهميتها بشكل عام، مسلطةً الضوء على أهمية اعتماد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في العمل.

لمشاهدة الحلقة كاملة، اضغطوا هنا.
 

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