صداقة دامت لسنوات طويلة... علي مشورب يتحدث عن العلاقة المميزة التي جمعته بالفنان الراحل زياد الرحباني (فيديو)

استضافت الإعلامية بيرلا نجار في هذه الحلقة الخاصة من برنامج Morning Talk عبر شاشة الـLBCI عن الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني، صديق الفنان الراحل مهندس الصوت السّيد علي مشورب.

وتحدّث مشورب عن علاقة الصداقة التي جمعته بالرحباني بعد عملهما معاً لمدة 50 عاماً انطلاقاً من الإذاعة اللبنانية.

وكشف مشورب أن العلاقة بينهما توطدت مع اقتراب نهاية برنامج الرحباني الإذاعي، متحدثاً عن التعاونات الموسيقية التي جمعتهما لفترة طويلة.

View this post on Instagram

A post shared by Morning Talk (@morningtalk_lbci)



